به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه که به بررسی استیضاح وزیر اقتصاد اختصاص دارد با اشاره به زمان بیست دقیقه ای تا فرا رسیدن وقت اذان ظهر پس از توضیحات وزیر اقتصاد و دفاع از خود از رئیس جمهور خواست تا سخنرانی خود را آغاز کند.

رئیس جمهور در پی درخواست رئیس مجلس به دلیل کمبود زمان تا فرا رسیدن اذان ظهر خواست تا ادامه جلسه و سخنرانی وی به جلسه بعد از ظر صحن علنی موکول شود.

لاریجانی نیز با موافقت با این درخواست رئیس جمهور اعلام تنفس کرد و تاکید کرد: ادامه این جلسه ساعت 14 امروز برگزار خواهد شد.

طبق آنچه رئیس مجلس اعلام کرد در جلسه بعد از ظهر ابتدا رئیس جمهور سخنرانی خواهد کرد و سپس دو نماینده دیگر طبق آئین نامه به بیان دلایل موافقت خود با استیضاح وزیر اقتصاد خواهند پرداخت.

بعد از سخنرانی دو موافق استیضاح، وزیر و رئیس جمهور نیز بار دیگر می توانند دفاعیات خود را بیان کنند و سپس بلافاصله رای گیری استیضاح در صحن علنی انجام خواهد شد.