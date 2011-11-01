به گزارش خبرنگار مهر، دو ماه بعد از پایان مدیریت احسانالله حجتی، مدیرعامل سابق موسسه نمایشگاههای فرهنگی در این موسسه، خبرهای رسیده از آن حاکی است که حقوق کارمندان و فعالان در این موسسه در ماه گذشته پرداخت نشده است و آب و برق و گاز این موسسه نیز به دلیل پرداخت نشدن هزینههای آن با اخطار قطع روبرو شده است.
این گزارش میافزاید، عبادرضا اسلامی، معاون مالی و اداری این موسسه که با خروج حجتی از این موسسه عهدهدار سرپرستی این موسسه شده است، در این مجموعه اختیارات مالی ندارد و وجهی با امضای او قابل پرداخت نیست.
احسانالله حجتی، مدیرعامل سابق این موسسه نیزدر این باره به مهر گفت: من روز 15 شهریوراز موسسه بیرون آمدهام و اطلاعی ازاوضاع مالی آن ندارم، ولی تمام حقوق و مزایا و هزینههای موسسه را تا زمان حضور خودم پرداخت کردهام.
به گفته حجتی، براساس قانون تا زمان معرفی مدیرعامل جدید و معرفی او به بانک عامل، موسسه امکان پرداخت هزینههای جاری خود را از طریق این حساب ندارد.
بهمن دری، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نیمه شهریور ماه سال جاری با توجه به پایان ماموریت حجتی در این موسسه بنا بر درخواست خود وی با پایان ماموریتش در این موسسه موافقت کرد.
حجتی، هماکنون مدیرکلی دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده دارد.
نظر شما