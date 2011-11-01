افزایش ۶۰ درصدى تولید ماش در خوزستان

محمد قاسمی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برداشت محصول در استان از اواسط مهر ماه آغاز شده و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد، اظهار کرد: سطح زیر کشت محصول در استان ۱۵ هزار و ۶۰۰ هکتار است که نسبت به سال زراعی گذشته حدود چهار هزار و ۳۰ هکتار افزایش داشته است.

وی عملکرد محصول را در هر هکتار یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم ذکر کرد و افزود: برداشت محصول به صورتهای مختلف از جمله دستی، مکانیزه و نیمه مکانیزه صورت می گیرد.



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: در سال جاری ۱۸ هزار و ۷۰۰ تن ماش برداشت شد که نسبت به سال زراعی گذشته که ۱۱ هزار و ۵۷۰ تن بوده حدود ۶۰ درصد افزایش نشان می دهد.



قاسمی نژاد گفت: اهواز، شوشتر، دزفول، گتوند، بهبهان و ایذه از عمده شهرستانهایی هستند که ماش در آنها کشت می شود.



وی به مصارف این محصول اشاره کرد و افزود: ماش به صورت خوراکی و تغذیه انسان، کود سبز، مصارف صنعتی و علوفه بر انرژی با کیفیت بالا برای تغدیه دام مورد استفاده قرار می گیرد.