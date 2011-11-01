  1. استانها
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

قاسمی نژاد خبر داد:

افزایش ۶۰ درصدى تولید ماش در خوزستان

افزایش ۶۰ درصدى تولید ماش در خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از افزایش ۶۰ درصدى تولید ماش در استان خبر داد.

محمد قاسمی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برداشت محصول در استان از اواسط مهر ماه آغاز شده و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد، اظهار کرد: سطح زیر کشت محصول در استان ۱۵ هزار و ۶۰۰ هکتار است که نسبت به سال زراعی گذشته حدود چهار هزار و ۳۰ هکتار افزایش داشته است.

وی عملکرد محصول را در هر هکتار یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم ذکر کرد و افزود: برداشت محصول به صورتهای مختلف از جمله دستی، مکانیزه و نیمه مکانیزه صورت می گیرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: در سال جاری ۱۸ هزار و ۷۰۰ تن ماش برداشت شد که نسبت به سال زراعی گذشته که ۱۱ هزار و ۵۷۰ تن بوده حدود ۶۰ درصد افزایش نشان می دهد.

قاسمی نژاد گفت: اهواز، شوشتر، دزفول، گتوند، بهبهان و ایذه از عمده شهرستانهایی هستند که ماش در آنها کشت می شود.

وی به مصارف این محصول اشاره کرد و افزود: ماش به صورت خوراکی و تغذیه انسان، کود سبز، مصارف صنعتی و علوفه بر انرژی با کیفیت بالا برای تغدیه دام مورد استفاده قرار می گیرد.
