به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی در 135 رشته، 1719 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش حدود 61 هزار نفر در 4 گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر انجام می شود از ساعت 9 صبح فردا 11 آبان ماه آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه دارد.

ثبت نام دوره های کارشناسی ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت الکترونیکی انجام می شود و داوطلبان باید پس از تهیه دفترچه و کارت اعتباری از دفاتر پستی سراسر کشور و یا استفاده از کارت های بانکی شبکه شتاب برای ثبت نام در مهلت مقرر به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند.

آزمون دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی جمعه 2 دی ماه سال جاری به طور همزمان توسط سازمان سنجش در سراسر کشور برگزار می شود.