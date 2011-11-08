انسجام رسانه ها برای مقابله با جنگ نرم ضروری است

سید مرتضی نبوی رئیس شورای عالی سازمان بسیج رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های سازمان متبوعش برای مقابله با جنگ نرم اظهار داشت: این شورا برگرفته از شورای عالی و معاونت های مختلفی است که در این راستا می توان به معاونت فرهنگی و پژوهشی اشاره کرد.



وی گفت: در صددیم در معاونت پژوهشی کارهای خوبی را در زمینه جنگ نرم انجام دهیم، البته در داخل کشور کارهای بسیار خوبی در مورد جنگ نرم انجام شده است و رسانه ها می توانند از این اطلاعات به نحو احسن استفاده کنند.



این فعال رسانه ای همچنین انسجام رسانه ها برای مقابله با جنگ نرم را ضروری دانست و گفت: اگر از این اطلاعات به نحو احسن استفاده شود می توان مقابل جنگ نرم ایستاد و فرهنگ انقلاب را ترویج کرد.



مدیر مسئول روزنامه رسالت در پایان افزود: از سال 88 کشور برای مقابله با جنگ نرم بسیج شده است و سازمان بسیج رسانه نیز در صدد است در جهت مقابله با جنگ نرم فعالیت کند.



به گزارش مهر، شورای عالی بسیج رسانه متشکل از 15 نفر از اعضای حقیقی و حقوقی است که مدیران روزنامه ها و معاونین سازمان بسیج رسانه است.

