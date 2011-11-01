به گزارش خبرگزاری مهر، ذات‌ الله نیکزاد با بیان اینکه رشته قنات خارزار به طول 39 کیلومتر در خارج از شهر میبد، حدود 20 کیلومتری شهر یزد قرار گرفته است، اظهار داشت: این قنات به شماره ثبتی 29977 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

وی افزود: آب این قنات از روستای بندرآباد سرچشمه می‌گیرد که به آن در اصطلاح مادر چاه (به عنوان عمیق‌ترین بخش قنات) گفته می‌ شود.

نیکزاد عمق مادرچاه این قنات را بیش از 40 متر اعلام کرد که پس از عبور از زیر دروازه جنوبی، وارد شهر میبد شده و بخشی از باغات شهر را آب‌رسانی می‌‌کند.

این مسئول با بیان اینکه این قنات در سر راه خود خانه‌های مسکونی ساخته شده به صورت گودال باغچه را نیز سیراب می‌کند، گفت: همچنین در داخل شهر فضاهای به نام سرآب وجود دارد که در اثر اختلاف سطح زمین، آب قنات ظاهر شده و مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

وی به ارتباط این رشته قنات با حدود 300 واحد مسکونی و عمومی در داخل شهر اشاره کرد و گفت: نخستین مکان ظاهر شدن قنات (مظهر قنات) در سطح زمین مکانی در روبروی مسجد جامع است که به آن سرحوض بازار می‌گویند.

نیکزاد، قدیمی‌ترین سند به دست آمده از تاریخ این قنات را وقف‌نامه ربع رشیدی مربوط به قرن هشتم هجری قمری دانست که نام و 24 جرعه سهم این قنات در وقف نامه ذکر شده است.