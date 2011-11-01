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۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان قزوین منصوب شد

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان قزوین منصوب شد

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین با صدور حکمی صادق دقیقی را به عنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان قزوین منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر طی حکمی از سوی معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین، هادی صادق دقیقی سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری به عنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان قزوین منصوب شد.
 
در حکمی که توسط سیروس صابری  برای  سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری صادر شده آمده است: به موجب این ابلاغ جنابعالی با حفظ سمت به عنوان عضو و مسئول کمیته امور اطلاع رسانی  ستاد انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی  منصوب می شوید.
 
در حکم رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آمده است: انتظار می رود با اتکال به خداوند  متعال و بکارگیری تمام مساعی خود  ضمن هماهنگی با اینجانب و رعایت اصل امانتداری در چارچوب قوانین موضوعه اهتمام و در انجام این مسئولیت خطیر موفق باشید.
کد مطلب 1449341

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