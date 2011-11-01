به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ صالحی صبح سه شنبه در نشست خبری تشریح برنامه کمیتههای 13 آبان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مداخله همیشگی آمریکا در اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران از گذشته دور از ناحیه استکبار وجود داشته است، افزود: این در حالی است که این شرایط همچنان نیز ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه اگر کشور ایران اقتدار، سلامت و الگوی خود را حفظ کند همچنان با اینگونه اقدامات از سوی دشمنان صهیونیستی و استکبارات مقابله خواهد کرد، اظهار داشت: با جنبشهای بیداری اسلامی که در سرتاسر دنیا رخ داده هر چه بهتر برگزار کردن این مراسم از اهمیت ویژهایی برخوردار است.
قائم مقام صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: در مدت یک هفته برنامههای این مرکز از جمله برنامه دیدگاه با فضا سازی مناسب در چهار قسمت 20 دقیقهای به تحلیل بحران وال استریت، سیاستهای مداخلهگرایانه استکبار، جنگ نرم آمریکا علیه ایران و 13 آبان اختصاص مییابد.
وی به برنامه گفتگوی هفته به مدت 50 دقیقه و دیگر برنامههای این مرکز شامل جوانه، تیک تاک، صبح اصفهان و رادیو جوان نیز در مورد روز 13 آبان اشاره کرد و افزود: گروه واحد سیار نیز در روز جمعه 13 آبان از تمام برنامه راهپیمایی گزارش تهیه و از صدا و سیمای مرکز اصفهان پخش میکند.
صالحی ادامه داد: در فضای فعلی کار رسانهها روشنگری نسبت به مداخلههای آمریکا و در صحنه نگهداشتن مردم در مناسبتهای مختلف و همچنین اتصال 13 آبان از سالهای قبل به نسلهای آینده است.
وی اضافه کرد: برگزاری مراسم یوم الله 13 آبان متعلق به تمام اقشار جامعه است.
نظر شما