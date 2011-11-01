براتعلی صولتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت بهسازی معابر شهر داورزن، اظهار کرد: پروژه توسعه معابر این شهر، شامل جدول کشی و سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر با استقبال خوب مردم مواجه شده است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 60 درصد پروژه، افزود: بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون ریال تاکنون برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

شهردار داورزن به پروژه مطالعاتی جداسازی آب شرب و فضای سبز شهر اشاره کرد وگفت: برای این پروژه که پس بهره برداری ضمن کاهش هزینه آبیاری فضای سبز، از هدر رفت آب شرب نیز جلوگیری می کند، تاکنون 600 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به عبور محور اصلی سبزوار - شاهرود از داخل شهر داورزن، گفت: پروژه مطالعات گره های ترافیکی شهر داورزن که به منظور کاهش مخاطرات برای شهروندان در حال اجراست، تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

شهردار داورزن اظهار امیدواری کرد: با اجرای کامل این پروژه، ضمن افزایش ضریب ایمنی تردد درون شهری داورزن، آمار تصادفات کاهش قابل توجهی پیدا کند.