خطری جایگاه ایران در اوپک را تهدید نمی کند/ پشت پرده اختلافات اوپک

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالله سالم البدری امروز در نشست خبری با بیان اینکه ایران به عنوان عضو موسس اوپک نقش عمده ای در تامین کارشناسان زبده این سازمان برعهده دارد، گفت: در حال حاضر جایگاه نفتی ایران در اوپک به هیچ وجه با خطری مواجه نیست.

دبیر کل اوپک همچنین درباره تحریم ایران توسط برخی از کشورهای غربی تصریح کرد: در شرایط فعلی دنیا، دنیای گفتگو بوده و باید واژه تحریم از ادبیات اقتصاد جهانی حذف شود.

این مقام مسئول همچنین درباره وجود برخی از اختلاف نظرها در بین اعضای اوپک بیان کرد: در اجلاس گذشته اختلافات بیشتر به دلیل عدم توافق اعضای اوپک با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی بوده است.

وی با بیان اینکه در اجلاس گذشته دو نقطه نظر متفاوت در بین اعضای اوپک وجود داشت که در نهایت منجر به یک اجماع بین اعضا نشد، تاکید کرد: هم اکنون شرایط عوض شده و با بازگشت نفت لیبی به بازار جهانی امکان تصمیم گیری های جدید وجود دارد.

البدری با تاکید بر اینکه تا 15 ماه آینده تولید نفت لیبی به سطح اصلی خود باز می گردد یادآور شد: با وجود جنگ در لیبی هیچ یک از تاسیسات نفت این کشور تخریب جدی نشده است.

دبیر کل اوپک با اشاره به مذاکرات انجام شده با رستم قاسمی رئیس کنفرانس اوپک ادامه داد: پیش بینی می شود تا اجلاس دسامبر 2011 میلادی یک توافق جمعی در بین اعضای اوپک ایجاد شود.

این مقام مسئول همچنین در خصوص احتمال سقوط مجدد قیمت جهانی نفت توضیح داد: برآوردهای انجام شده نشان می دهد که قیمت نفت تا پایان سال جاری میلادی به زیر 100 دلار به ازای هر بشکه کاهش نیابد .

وی همچنین مذاکرات انجام گرفته با وزیر نفت ایران را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و افزود: در نشست روز گذشته با رئیس اوپک آخرین وضعیت اقتصاد اروپا و آمریکا به رئیس اوپک ارائه شد و تلاش می شود تا نشست پیش روی اوپک توافق عمومی بین تمام کشورهای عضو اوپک به وجود بیاید.

دبیر کل اوپک همچنین با بیان اینکه تا پایان سال 2012 میلادی عراق در چارچوب نظام سهمه بندی نفت اوپک قرار نمی گیرد تاکید کرد: اگر قرار باشد تمامی کشورهای عضو اوپک شیرهای نفتی خود را باز کنند هیچ گونه ثبات قیمتی در بازار جهانی نفت حاصل نمی شود.

وی در پاسخ به مهر در خصوص نظر ایران برای حفظ سقف تولید نفت اوپک تا اجلاس دسامبر سال جاری میلادی بیان کرد: در نشست ماه ژوئن اختلافاتی بین اعضای اوپک به وجود آمد اما این به معنای جبهه بندی کشورهای عضو اوپک در مقابل یکدیگر نیست.

دبیر کل اوپک یکی از دلایل اختلاف اعضا در اجلاس ژوئن 2011 میلادی را گزارش دبیرخانه اوپک عنوان کرد و افزود: بر اساس گزارش دبیرخانه اوپک باید سقف تولید نفت اوپک افزایش می یافت اما برخی اعضا با این نظر مخالف بودند.

وی با یادآوری اینکه در سال 2008 میلادی و در نشست الجزایر سقف تولید نفت اوپک به 24 میلیون و 845 هزار بشکه کاهش یافت تاکید کرد: اما در سال 2010 و 2011 میلادی نظام سهمیه بندی اوپک به طور کامل رعایت نشده است به طوری که در شرایط فعلی اعضای اوپک به طور متوسط روزانه 29.9 میلیون بشکه نفت تولید می کنند.