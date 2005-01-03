مهاجران عراقي در شش شهر ايران درانتخابات سراسري كشورشان شركت خواهند كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، افسر رابط خارجي سازمان بين المللي مهاجرت گفت : مقدمات برگزاري انتخابات براي فراهم ساختن امكان شركت عراقي هاي مقيم ايران در 6 شهر مختلف اين كشور فراهم شد.



خانم " مونيكا الينا " امروز دوشنبه در گفتگويي با خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: اين انتخابات در شهرهاي تهران، اهواز ، كرمانشاه ،قم ، مشهد واروميه برگزار خواهد شد كه در آن بيش از يكصد هزار راي دهنده عراقي شركت خواهند كرد.



وي افزود : از هفدهم ژانويه (28 دي ) جاري كار ثبت نام افراد راي دهنده در اين شهرها آغاز خواهد شد و تا 28 همان ماه (9 بهمن ) ادامه مي يابد و سپس راي گيري به مدت 3 روز صورت مي گيرد.



مونيكا الينا افزود: هم اكنون يك ستاد هماهنگي در تهران ازسوي سازمان مهاجرت بين المللي تشكيل شده كه وظيفه آن نظارت بر كارهاي اجرائي انتخابات است .



وي ضمن تقدير از همكاري موثر جمهوري اسلامي براي بر گزاري مقدمات انتخابات مجلس ملي عراق كه 30 ژانويه(11 بهمن) در عراق و 14 كشور مختلف جهان برگزار خواهد شد، گفت : سازمان بين المللي مهاجرت وجمهوري اسلامي ايران 22 دسامبر گذشته (2 دي ) توافقنامه اي براي بر گزاري اين انتخابات امضاء كردند كه به موجب آن به كليه عراقي هاي مقيم ايران كه داراي شرايط راي دادن هستند، اين فرصت داده شود تا در تعيين سرنوشت كشور خود مشاركت كنند.



وي تاكيد كرد : سازمان بين المللي مهاجرت علاوه بر جمهوري اسلامي ايران در آمريكا ، دانمارك ، هلند، فرانسه ، سوئد، آلمان ، تركيه ، اردن ، امارات متحده عربي ، استراليا، كانادا ، انگليس وسوريه نيز بر امر انتخابات عراقي هاي خارج از اين كشور نظارت خواهد كرد .



افسر رابط خارجي سازمان بين المللي مهاجرت با اشاره به اهميت بر گزاري انتخابات براي تعيين 275 عضو مجلس ملي عراق از رسانه هاي جمهوري اسلامي خواست تا عراقي هاي مقيم اين كشور را به شركت در اين انتخابات تشويق كنند.



الينا فزود : به علت پراكندگي عراقي هاي مقيم ايران امكان ارسال صندوق هاي راي گيري به تمام شهرهاي ايران نيست وعراقي ها مي بايستي براي راي دادن به نزديكترين حوزه انتخاباتي مستقر در شهرهاي شش گانه ايران مراجعه كنند.



خانم ايلنا در پايان تاكيد كرد : سازمان بين المللي مهاجرت در تهران با انتشار بيانيه هايي ، عراقي هاي مقيم ايران را در جريان جزئيات مربوط به بر گزاري اين همه پرسي ونحوه مشاركت آنان قرار خواهد داد .



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