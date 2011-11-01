علی مختومی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 408 واحد مسکن مهر دولتی و 197 واحد مسکن مهر خود مالک است.
مختومی یادآورشد: از این تعداد تا پایان سالجاری 90 واحد مسکن مهر دولتی به بهره برداری خواهد رسید.
وی گفت: پروژه مجتمع فرهنگی آق قلا با مساحتی بالغ بر 1600 متر مربع تا دهه مبارک فجر سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.
رئیس اداره مسکن و شهرسازی آق قلا ادامه داد: برای ساخت مجتمع فرهنگی هنری آق قلا بیش از 17 میلیارد و 900 میلیون ریال هزینه شده است.
آق قلا در شمال گلستان واقع شده است.
نظر شما