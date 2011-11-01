به گزارش خبرنگار مهر، در راستای درخواست میزبانی فدراسیون فوتبال کشورمان برای برگزاری مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در ایران، "شین من گیل" از کره‌جنوبی و "گوآرو تاپا" از نپال به عنوان ناظران کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران سفر کرده‌اند تا به بررسی امکانات و وضعیت ورزشگاه‌های استان تهران بپردازند.

آنها روز گذشته (دوشنبه) و در زمان برگزاری دیدارهای روز نخست از گروه C مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا در ورزشگاه تختی تهران حضور یافتند و به بررسی نحوه میزبانی ایران و شرایط این ورزشگاه پرداختند.

ناظران AFC پس از نشست صبح امروز با مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته روابط بین الملل، برای بررسی وضعیت کمپ تیم‌های ملی، هتل المپیک و وضعیت ورزشگاه آزادی راهی این اماکن شدند. آنها در زمان حضورشان در ایران شرایط ورزشگاه‌های دیگر از جمله اکباتان و دستگردی را بررسی می‌کنند.

طبق اعلام کمیته سازماندهی رقابت‌های فوتبال پایه آسیا، میزبانان مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در سال 2012، در تاریخ 21 نوامبر(30 آبان‌ماه 1390) بصورت رسمی اعلام خواهند شد. کشور ایران درخواست خود را برای کسب میزبانی مرحله نهایی این رقابت‌ها بصورت رسمی اعلام کرده است.