به گزارش خبرنگار مهر، نورالله حیدری دستنایی با اشاره به برگزاری جدیدترین جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به بررسی حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی کارکنان وزارت بهداشت، گفت: حقوق هیئت علمیها و کارکنان وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی در میان کارکنان این وزارتخانه تفاوت دارد.

وی با اشاره به افزایش 35 درصدی حقوق و مزایای کارکنان غیر هیئت علمی وزارت بهداشت، اضافه کرد: در این طرح مقرر شد تا وزارت بهداشت مثل وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری عمل کند و 35 درصد از حقوق و مزایای پرسنل غیر هیئت علمی به عنوان فوق العاده جذب٬ به حقوق آنها اضافه شود.

به گفته نماینده مردم اردل، کیار و فارسان در مجلس شورای اسلامی، امسال این بودجه از درآمد اختصاصی وزارتخانه تامین و اعتبار این قانون از سال آینده در بودجه سالانه در نظر گرفته می شود.

حیدری دستنایی، با بیان اینکه اعضای کمیسیون آموزش به کلیات این طرح ایراداتی وارد کردند، اظهار داشت: با طرح ایراداتی از سوی اعضای کمیسیون آموزش جلسه دیگری برگزار می شود. در صورتیکه کلیات طرح مذکور به تصویب برسد با اعمال تغییراتی در آن به جمع‌ بندی مناسبی در قبال این طرح می رسیم.