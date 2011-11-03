نمایشگاه سالنمای خدمت؛ ویترینی از عملکرد دستگاههای اجرایی قم

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه "سالنمای خدمت" از پنجم تا نهم آبانماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان قم برگزار شد و در این نمایشگاه بیش از 50 دستگاه اداری و اجرایی استان عملکرد خود را در فضایی به مساحت هزار و 115 مترمربع به نمایش گذاشتند.
هر چند که برخی دستگاههای اجرایی استان با برگزاری مسابقات مختلف و ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی سعی داشتند مشارکت مردمی برای بازدید از این نمایشگاه را افزایش دهند، سرمای هوا و عدم اطلاعرسانی کافی باعث شده بود که آن گونه که انتظار میرفت از نمایشگاه سالنمای خدمت استقبال نشده است.
نمایش هدایای مقام معظم رهبری به خانوادههای شهیدان
یکی از جلوههای زیبای نمایشگاه سالنمای خدمت، نمایش هدایایی بود که مقام معظم رهبری در سفرشان به قم به شش تن از خانوادههای شهیدان هشت سال دفاع مقدس اهدا کرده بودند.
در غرفه بنیاد شهید، امور ایثارگران و جانبازان، شش جلد قرآن که در صفحات ابتدایی آن دستخط مقام معظم رهبری است به همراه تصاویر دیدار ایشان از خانواده شهدا در قم به نمایش درآمد.
همچنین هدایای معنوی ایشان به اعضای خانواده شهدا، از جمله تسبیح اهدایی ایشان به مادر شهیدان حمیدرضا و فرید فاطمی و تصویر کفن این مادر که دست خط رهبر انقلاب بر روی آن نقش بسته است به نمایش درآمد.
انگشتر اهدایی مقام معظم رهبری به خانواده شهیدان عبدالرحیم و قدرت گلستانی از دیگر هدایای گرانبهایی است که مورد توجه بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار گرفته است.
انجام آزمایش قند و تشخیص گروه خون
غرفه دانشگاه علوم پزشکی قم هم اقدام به انجام آزمایش قند و تشخیص گروه خونی برای بازدیدکنندگان به صورت رایگان کرده است.
مسئولان غرفه دانشگاه علوم پزشکی هدف از این کار را ارائه خدمات و نیز تشویق مردم به کنترل قند خون عنوان کردند زیرا به عقیده آنها بسیاری از مردم در این زمینه دارای اطلاعات کافی نیستند و نسبت به انجام آزمایشهای اینچنین اقدام نمیکنند.
همچنین غرفه ثبت احوال در این نمایشگاه اقدام به ارائه آلبومها و پوسترهایی مربوط به اسناد سجلی و شناسنامههای تاریخی ایران کرده است تا بازدیدکنندگان را با این اسناد آشنا کند.
در این غرفه آلبومی از اسناد سجلی شهدا و مشاهیر استان قم نیز قرار داده شد تا مردم بتوانند با مشخصات هویتی افتخارآفرینان استان آشنایی بیشتری پیدا کنند.
برپایی ایستگاه نقاشی توسط نهاد کتابخانههای عمومی استان قم، برگزاری مسابقه "قرآن بخوانید، جایزه بگیرید" در غرفه سازمان تبلیغات اسلامی قم و برگزاری مسابقات مختلف از دیگر برنامههایی بود که در حاشیه نمایشگاه سالنمای خدمت اجرا شد.
توزیع نهال رایگان بین شهروندان قمی
شهرداری قم نیز با ایجاد غرفه اهدای گل و گیاه، سعی در جلب مشارکت مردم به منظور ایجاد فضای سبز داشت.
همچنین کارشناس گل و گیاه در این غرفه استقرار داشته و در زمینه پرورش گل و گیاه گلخانهای و باغچهای توضیحاتی به مراجعهکنندگان ارائه کرد.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم هم اقدام به ارائه آموزشهای آتش نشانی به کودکان و نوجوانان کرده است.
البته همان گونه که مسئولان استان قم اعلام کردهاند، هدف از برگزاری این نمایشگاه آن هم در ایام سالروز سفر تاریخی مقام معظم رهبری به قم، تشریح خدمات دستگاههای دولتی در یکسال گذشته و بررسی و تبیین میزان تحقق مصوبات مقام معظم رهبری به قم بود، اما این نمایشگاه نه تنها از اقبال مردمی برخوردار نبود، بلکه آفتهای زیادی داشت که در نوع خود برای مسئولان استان قابل توجه است.
خبرنگار مهر در این زمینه به گفتگو با تعدادی از غرفهداران این نمایشگاه و مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی پرداخته است که این افراد به نحوه مدیریت و برگزاری نمایشگاه سالنمای خدمت اعتراض داشتند و انتشار این اظهارات را منوط به محفوظ بودن اسامی آنها نزد خبرگزاری مهر دانستند.
عدم تمایل برای شرکت برخی دستگاهها در نمایشگاه
گرچه بعضی از مسائلی که این افراد مطرح کردند از چشم تیزبین خبرنگاران و مردم پوشیده نبود اما برخی از موضوعاتی که در این گفتگو اشاره شد حکایت از عدم مدیریت صحیح در برگزاری این نمایشگاه و حمایت از چند دستگاه برای برپایی غرفههای پرهزینه دارد.
مسئول روابط عمومی یکی از دستگاههای استان گفت: متاسفانه مسئولان در اختصاص فضا به دستگاههای اجرایی تبعیض قائل شدند و حتی مساحت برخی از غرفهها چند برابر غرفههای دیگر است.
وی ادامه داد: قرار نبود تعدادی از دستگاههای اجرایی در این نمایشگاه شرکت کنند، چون در سفر سال گذشته مقام معظم رهبری هیچ مصوبهای مربوط به این دستگاهها نبود و فقط دو سه روز قبل از برپایی نمایشگاه، به این دستگاهها اطلاع داده شد که باید در نمایشگاه حضور پیدا کنند.
در نمایشگاه سالنمای خدمت عدم آمادگی برخی دستگاههای اجرایی برای شرکت در این نمایشگاه مشهود بود، برای همین عملکرد سالهای گذشته خود را در معرض دید عموم قرار دادند، به خاطر اینکه فرصتی برای طراحی گزارشهای جدید نداشتند.
از سویی دیگر به نظر میرسید برخی دستگاهها با آمادگی کامل در این نمایشگاه حضور پیدا کردند، اما آمار و عملکرد آنها موید تلاش وافر برای پیگیری و اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم نبود.
ارائه گزارشها و فعالیتهای غیرمرتبط
مسئلهای که برخی مسئولان روابط عمومی در مورد تکراری بودن گزارش عملکرد اشاره کردند، مشکل مبتلابه بسیاری از دستگاههای اجرایی هم بود، به عنوان نمونه اداره کل ورزش و جوانان در قالب بنری به مقایسه ورزش همگانی طی سالهای 84 تا 89 پرداخت و یا راه و ترابری جدولی از طول راههای استان قم در دو مدت زمان قبل از انقلاب اسلامی و در ابتدای سال 89 را به صورت بنر منتشر کرد.
تعدادی از دستگاههای اجرایی هم تندیسها و لوحهایی که از سالیان قبل دریافت کرده بودند را به گونهای در کنار هم قرار دادند که مقام و رتبه دستگاهی خود را به رخ دیگران بکشند.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم هم که با آمادگی در این نمایشگاه حاضر شده بود، اقدام به توزیع بستههای فرهنگی میکرد که در این بستهها علاوه بر تصاویری از مقام معظم رهبری و نرمافزار ولایت فقیه، گزارش عملکرد دومین جشنواره فرهنگی هنری طلیعه ظهور در سال 86 و گزارش نخستین نمایشگاه رسانههای دیجیتال در سال 87 که در کاغذهای گلاسه با هزینههای زیادی چاپ شده، نیز وجود داشت. این در حالی است که این اداره کل در سال جاری دو جشنواره و نمایشگاه طلیعه ظهور و کریمه اهل بیت(ع) را برگزار کرد و میتوانست گزارش عملکرد این دو رویداد فرهنگی را منتشر و توزیع کند.
هزینههای گزاف برای دکورسازی
یکی دیگر از مسائلی که در بازدید از این نمایشگاه بر کسی پنهان نمیماند هزینه کلان برخی دستگاهها برای دکورسازی و چاپ بنرهای بزرگ بود.
یکی از غرفهداران این نمایشگاه گفت: اگر هزینه چاپ بنرهای نصب شدن در این نمایشگاه و هزینههایی که برای کارهای مصرفی و دکورسازی صرف شده را محاسبه کنیم، میبینیم که این کارها مغایر با منویات مقام معظم رهبری است.
وی تاکید کرد: برخی دستگاههای اجرایی اقدام به کارهای ویترینی و شکلی کردند، در صورتی که تاکید مقام معظم رهبری به مسئولان کشور این است که از کارهای ویترینی پرهیز کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از این بنرها فاقد طراحی جذاب و اثرگذار است و به نظر میرسد دستگاههای اجرایی از سر تکلیف اقدام به چاپ این بنرها کردهاند تا فضای غرفهها را پر کنند.
دستگاههایی که خاموش بود!
در نمایشگاه سالنمای خدمت امکاناتی برای تسهیل در امور رفاهی مردم قرار داده شد که بسیاری از دستگاههای آن خاموش و یا خراب بود، به عنوان مثال در ورودی این نمایشگاه دستگاه خودپرداز یکی از بانکها تعبیه شده بود که خاموش بود و مردم فکر میکردند این دستگاه فقط برای نمایش گذاشته شد.
در غرفه دانشگاه علوم پزشکی استان قم هم دستگاهی برای مشاهده سایت اطلاعرسانی این دانشگاه تعبیه شده بود که به هنگام مراجعه خبرنگار مهر به این غرفه، این دستگاه خاموش و یا خراب بود.
علاوه بر این، عدم طراحی سالنهای ویژه برگزاری کارگاهها و نشستهای مختلف یکی دیگر از ضعفهایی بود که مورد انتقاد یکی از غرفهداران قرار گرفت.
یکی از بازدیدکنندگان نمایشگاه سالنمای خدمت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر خدمات رفاهی که میبایست به مردم ارائه میشد را بسیار ضعیف عنوان کرد.
عدم اقبال عمومی و ضعف در اطلاعرسانی بهموقع
مسئول روابط عمومی یکی دیگر از روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی با انتقاد از عدم اطلاعرسانی به موقع و کافی برای حضور مردم در این نمایشگاه اظهار داشت: متاسفانه مسئولان استان از ظرفیت دانشآموزان و دانشجویان برای شرکت در این نمایشگاه به خوبی استفاده نکردند، در حالی که این قشر از جامعه بهترین گروه سنی برای اطلاع از دستاوردهای سفر رهبری و عملکرد دستگاههای اجرایی هستند.
وی با ابراز تاسف از حضور کمرنگ مردم در این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه به منظور تشریح عملکرد دستگاههای اجرایی برای مردم برپا شد ولی متاسفانه حضور مردم در این نمایشگاه بسیار کمرنگ بود.
خوردن تنقلات و چای از سر بیکاری
مسئله دیگری که به ضعف در مدیریت بر میگردد، گشودن درهای این نمایشگاه در ساعات صبح (9 تا 12) بود، به خاطر اینکه هیچ کسی در این مدت زمانی از نمایشگاه دیدن نمیکرد و غرفهداران برای اینکه خیلی بیکار نمانند، به غرفههای مجاور میرفتند و سرگرم خوردن تنقلات و چای میشدند.
البته تنها در دو مقطع زمانی، تعداد بازدیدکنندگان تقریباً مناسب بود که یکی در روز افتتاحیه نمایشگاه بود و مسئولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی برای خوشامدگویی به رئیس مجلس و استاندار و مسئولان استان، در غرفههای خود حاضر بودند اما از جمعیت مردمی در این روز خبری نبود؛ مقطع دیگر هم به عصر روز دوشنبه بر میگردد که ساعتهای پایانی نمایشگاه سپری میشد و دستگاههای اجرایی سعی کردند با ارائه خدماتی از قبیل اهدای گل و نهال رایگان، توزیع دستمال کاغذی تبلیغاتی، برپایی ایستگاههای نقاشی، آزمایش قند و گروه خون و... تعدادی از همشهریان را مجذوب خود کنند.
فروش اینترنت پرسرعت ویژه نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات!
برخی غرفههای این نمایشگاه اطلاعیههایی توزیع میکردند که هر چند از ویژگی آیندهنگری روابط عمومیهای حکایت داشت اما زمان این اطلاعیهها گذشته بود، به عنوان مثال شرکت مخابرات اطلاعیه فروش ADSL با شرایط استثنایی ویژه بازدیدکنندگان نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات! را توزیع میکرد.
در این اطلاعیه به تخفیف 20 درصدی در واگذاری و تخفیف 10 درصدی در شارژ مجدد اینترنت و اهدای مودم به قید قرعه هر شب به 5 نفر از ثبت نام کنندگان و دهها جایزه ویژه اشاره شده است.
جالب اینجاست که در پایان این اطلاعیه آمده بود: منتظر شما در غرفه شرکت مخابرات استان قم در نمایشگاه فناوری اطلاعات از تاریخ 28 مهر 90 لغایت یکم آبان 90 در محل دائمی نمایشگاههای استان قم هستیم.
البته یکی از بازدیدکنندگان با تعجب به خبرنگار مهر گفت: من نمیدانم فروش اینترنت پرسرعت با تبلیغات گسترده در نمایشگاه سالنمای خدمت چه ربطی به دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری به قم و عملکرد یک ساله دستگاههای اجرایی دارد؟
بازدید 80 هزار نفر از نمایشگاه!
پس از برگزاری نمایشگاه سالنمای خدمت، گزارشی از سوی ستاد خبری این نمایشگاه منتشر شد که در آن تصریح شده است: این نمایشگاه که با استقبال مناسب مردم روبهرو بوده است، میزبان قریب به 80 هزار نفر از شهروندان قمی بوده است و دستگاههای مستقر در غرفههای نمایشگاه، در زمینههای مختلف به شهروندان مشاوره میدادند و در راستای برطرف شدن مشکلات آنها اقدام میکردند.
خبرنگار مهر برای بررسی بیشتر این آمار با چند نفر از مسئولان روابط عمومیها، غرفهداران و خبرنگارانی که از این نمایشگاه دیدن کردند ارتباط برقرار کرده و همه این افراد انتشار خبر مذکور را تعجببرانگیز دانستند.
به گفته یکی از خبرنگاران، ممکن است مسئولان و دستاندرکاران نمایشگاه سالنمای خدمت، ورود و خروج غرفهداران و کارکنان ادارات دولتی را محاسبه کردهاند و هر کسی که از این نمایشگاه بازدید کرده و حتی خود غرفه داران با شنیدن این خبر شگفتزده میشوند.
به هر حال نمایشگاه سالنمای خدمت با هزینههای هنگفت و با حضور دستگاههای اجرایی استان قم برگزار شد، اما ای کاش مسئولان استان با بازخوانی مشکلات و آسیبهای برپایی نمایشگاه توانمندی دستگاههای اجرایی در سال گذشته، دچار آسیبهای تکراری و روزمرگی نمیشدند تا اعتماد مردم به این دستگاهها روزافزون شود.
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