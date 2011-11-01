  1. استانها
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

مجید واحدی:

فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باید بر اساس معیارهای اسلامی باشد

بناب - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بناب اظهار داشت: تمام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باید براساس اهداف و معیارهای اسلامی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌مجید واحدی در نشست کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی شهرستان بناب نقش دانشگاهها و آموزش و پرورش را در توسعه مسائل فرهنگی چشمگیر و مهم خواند.

وی تاکید کرد: دستگاههای فرهنگی هرقدر به سمت عملیاتی کردن بحث "تعلیم و تربیت" قدم بردارند، همانقدر موفق خواهند بود.

واحدی افزود: توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی و الهی در کنار هویت دینی از ضروریات امروز جامعه است که مورد توجه مسئولان نظام بوده و باید برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی به آن عنایت و توجه ویژه ای مبذول شود.

وی همچنین آگاهی و بهره گیری از امکانات سریع فناوری روز را از ضروریات مهم برای ترویج و توسعه اندیشه های دینی و اسلامی خواند و تأکید کرد: "نقش رسانه ها" و "صدا و سیما" برای عملیاتی شدن برنامه ها ضروری و بی بدیل است.

