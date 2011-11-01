کتاب در محافل عمومی خواف و درب منازل توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی جغتایی قبل از ظهر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خواف مانوس نبودن افراد با کتاب را بزرگترین نقص یک جامعه دانست و گفت: با تبیین اهمیت کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی این مساله رفع خواهد شد.

وی آموزش و پرورش را نهادی مستعد برای ارتقاء سطح مطالعه کتاب در جامعه عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری مسابقات دوره ای کتابخوانی، ایجاد کتابخانه های تخصصی و آسان شدن دسترسی به کتاب به خصوص برای جوانان در تحقق این هدف موثر خواهد بود.

فرماندار خواف بر اهمیت مدیریت منسجم و برنامه ریزی مناسب برای فعال کردن امکانات کتابخانه های شهرستان تاکید کرد.

جغتایی درباره برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی در شهرستان به مواردی چون برپایی نمایشگاه کتاب شهرستان خواف، نشست فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی، بازدید اعضای انجمن از فروشگاه های کتاب شهرستان و توزیع کتاب در محافل عمومی و درب منازل اشاره کرد.