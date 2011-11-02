دکتر سید یحیی یثربی در مورد جایگاه پژوهش در ایران به خبرنگار مهر گفت: پژوهش در گذشته و سنت ما اینطور بوده که در لابلای آثار و مطالب پیشینیان بگردیم و مطلب پیدا و ارائه دهیم. یا مطلبی از پیشینیان که مبهم بود با توضیح و دلایل روشن آن را در اختیار دیگران بگذاریم. اما در دنیای جدید پژوهش یعنی تلاش برای یافتن مطلب و راه و افقی جدید برای نوآوری علمی .

یثربی یادآور شد: این معنا دستاورد دانش و فرهنگ مغرب زمین است که در علوم انسانی ما جا نیفتاده ولی در علوم تجربی کم و بیش راه و روش آنها را پیش گرفته‏ایم و تحقیق می‎کنیم و اخیرا مقالات زیادی در این حوزه انجام داده‎ایم.

وی افزود: در علوم انسانی بی تحرک، خموده و مرده هستیم زیرا مسئولان و مدیران مراکز پژوهشی در این حوزه درکی از پژوهش ندارند و بنابراین کاری پیش نمی‎برند. من اعلام کردم که در علوم انسانی اگر اوضاع همینطور باشد نمی‎توانیم نظریه پردازی کنیم پنجاه سال دیگر هم وضعمان به همین منوال است.

استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در مورد اینکه آیا پژوهشهایی که انجام می‎شوند کاربردی و به روز هستند نیز گفت: در حوزه علوم انسانی همه در گذشته کار می‏کنند پژوهشها وقتی به روز می‎شوند که مدیریتها امروزی شوند و در تحول باشند، باید ازپژوهشگران خواسته شود تحقیقات کاربردی و به روز داشته باشند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان اسلامی تصریح کرد: پژوهشهای ما در علوم انسانی و حتی در حوزه سیاسی که نیاز به پژوهشهای کاربردی داریم کاربردی نیستند. در علوم انسانی یک تحقیق جدی انجام نداده‎ایم.

یثربی در مورد اینکه برای ارتقای فعالیتهای این حوزه و انجام پژوهشهای کاربردی چه پیشنهادی دارید هم گفت: از بی کفایتی مدیریتها است که پژوهشها به روز و کاربردی نیستند. مدیریتهای ضعیف بخاطر ترس از دست دادن مقام اجازه نمی‌دهند پژوهشگران درست کار کرده و تحقیقات به روز و کلیدی انجام دهند.

وی در پایان گفت: در قدم اول برای به روز کردن پژوهشها باید دست به نقد زده و در قدم دوم کاستیها را یافته و در اختیار پژوهشگران قرار دهیم تا تحقیقات لازم برای رفع آنها صورت گیرد .