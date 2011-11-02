دکتر سید یحیی یثربی در مورد جایگاه پژوهش در ایران به خبرنگار مهر گفت: پژوهش در گذشته و سنت ما اینطور بوده که در لابلای آثار و مطالب پیشینیان بگردیم و مطلب پیدا و ارائه دهیم. یا مطلبی از پیشینیان که مبهم بود با توضیح و دلایل روشن آن را در اختیار دیگران بگذاریم. اما در دنیای جدید پژوهش یعنی تلاش برای یافتن مطلب و راه و افقی جدید برای نوآوری علمی .
یثربی یادآور شد: این معنا دستاورد دانش و فرهنگ مغرب زمین است که در علوم انسانی ما جا نیفتاده ولی در علوم تجربی کم و بیش راه و روش آنها را پیش گرفتهایم و تحقیق میکنیم و اخیرا مقالات زیادی در این حوزه انجام دادهایم.
وی افزود: در علوم انسانی بی تحرک، خموده و مرده هستیم زیرا مسئولان و مدیران مراکز پژوهشی در این حوزه درکی از پژوهش ندارند و بنابراین کاری پیش نمیبرند. من اعلام کردم که در علوم انسانی اگر اوضاع همینطور باشد نمیتوانیم نظریه پردازی کنیم پنجاه سال دیگر هم وضعمان به همین منوال است.
استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در مورد اینکه آیا پژوهشهایی که انجام میشوند کاربردی و به روز هستند نیز گفت: در حوزه علوم انسانی همه در گذشته کار میکنند پژوهشها وقتی به روز میشوند که مدیریتها امروزی شوند و در تحول باشند، باید ازپژوهشگران خواسته شود تحقیقات کاربردی و به روز داشته باشند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان اسلامی تصریح کرد: پژوهشهای ما در علوم انسانی و حتی در حوزه سیاسی که نیاز به پژوهشهای کاربردی داریم کاربردی نیستند. در علوم انسانی یک تحقیق جدی انجام ندادهایم.
یثربی در مورد اینکه برای ارتقای فعالیتهای این حوزه و انجام پژوهشهای کاربردی چه پیشنهادی دارید هم گفت: از بی کفایتی مدیریتها است که پژوهشها به روز و کاربردی نیستند. مدیریتهای ضعیف بخاطر ترس از دست دادن مقام اجازه نمیدهند پژوهشگران درست کار کرده و تحقیقات به روز و کلیدی انجام دهند.
وی در پایان گفت: در قدم اول برای به روز کردن پژوهشها باید دست به نقد زده و در قدم دوم کاستیها را یافته و در اختیار پژوهشگران قرار دهیم تا تحقیقات لازم برای رفع آنها صورت گیرد .
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