به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مقام ارشد گرجستانی گفت: روسیه خواستار یک مهلت یک روزه برای بررسی توافق و حل اختلاف با گرجستان شده، توافقی که می تواند روسیه را پس از 18 سال گفتگوها به عضویت سازمان تجارت جهانی در آورد.

رویترز می نویسد: میانجیگران سوئیسی در حال بررسی توافقی بین دو کشور همسایه هستند که می تواند آخرین موانع را برای عضویت مسکو در سازمان تجارت جهانی از بین ببرد.

"میشلین کالمی ری" رئیس جمهوری سوئیس در گفتگوی روز دوشنبه خود با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در "باتومی" پس از گفتگو با دیمیتری مدودف در روسیه درباره رفع موانع و مخالفت های تفلیس با عضویت روسیه در WTO گفتگو کرد.

گرجستان یکی از مخالفان اصلی عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی بشمار می رود.

جنگ اکتبر 2008 بر سر اوستیای جنوبی و آبخازیا بین گرجستان و روسیه یکی از مهمترین موانع اختلاف برای عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی بوده است.