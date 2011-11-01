محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نقشه نهایی کار برای انتخاب پیمانکار به دفتر باشگاه فرستاده شده است و به محض انتخاب پیمانکار تکمیل ورزشگاه با سرعت انجام می شود.

وی تصریح کرد: عمده مشکل این ورزشگاه سکوی تماشاگران است که نیاز به کارهای اجرایی دارد والا مسئله نور کم ورزشگاه نیاز به فونداسیون ندارد و در کوتاهترین زمان حل می شود.

منصوری یادآورشد: باید هرچه سریعتر این ورزشگاه آماده شود چرا که روند رو به جلوبازیهای تیم با حضور گسترده تماشاگرانی که از شهرهای اطراف سرچشمه برای تماشای بازی می آیند، شتاب بیشتری می گیرد.

وی ادامه داد: شدیدا پی گیر حل مشکل ورزشگاه و آماده شدن آن برای بازیهای نیم فصل دوم لیگ برتر هستیم.

وی ادامه داد: ایاب و ذهاب و میهمان بودن در تمام بازیهای لیگ مشکل تیم سرچشمه است که با تکمیل ورزشگاه این مشکل نیز حل می شود.