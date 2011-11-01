اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز دوشنبه از ساعت 15 تا 21 در ورزشگاه تختی حضور یافت و دیدارهای روز نخست گروه C رقابت‌های فوتبال انتخابی قهرمانی آسیا را از نزدیک تماشا کرد، در مورد این دیدارها ضمن بیان مطلب فوق افزود: در بازی نخست ازبکستان با ارائه یک بازی منطقی، پاکستان را شکست داد. در این بازی مشخص شد ازبکستان قوی‌ترین حریف‌مان بوده و پاکستان هم ضعیف‌ترین تیم گروه است.

وی با بیان اینکه بازیکن شماره هفت رهبر تیم ازبکستان است، در مورد پیروزی تیم هند برابر ترکمنستان ادامه داد: هندوستان با پیروزی برابر ترکمنستان نشان داد که فوتبال این کشور در همه رده‌ها در حال پیشرفت است. تیم بزرگسالان این کشور در جام ملت‌ها عملکرد خوبی داشت و تیم نوجوانان هند هم یک ماه پیش به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا صعود کرد.

سرمربی تیم فوتبال جوانان با اشاره به ثمرات مثبت حضور مربی انگلیسی در تیم هند حریف ایران در بازی روز چهارشنبه، اضافه کرد: هندی‌ها بسیار منظم بازی می‌کنند و در خط دفاع سازماندهی خوبی دارند که از تاثیرات حضور مربیان انگلیسی است، البته آنها بازیکن خلاقی ندارند و بیشتر به بازی مستقیم روی می‌آورند.

وی با بیان اینکه بازیکن شماره 13 هند، بازیکن کلیدی این تیم است، تاکید کرد: البته تیم ترکمنستان به دلیل اخراج بازیکنش و دریافت گل زودهنگام، بهم ریخت و نتوانست در ادامه مسابقه به وضعیت عادی بازگشته و گل‌های خورده را جبران کند.

محمدی در مورد اینکه نگران نیست تیم ایران در بازی نخست همانند ترکمنستان برابر هند غافلگیر شود، اظهار داشت: نه تنها غافلگیر نمی‌شویم بلکه آنها دچار غافلگیری می‌شوند زیرا تیم ما را ندیده‌اند و ما یک بازی آنها را دیده و آنالیز کرده‌ایم.

وی در این خصوص افزود: پتانسیل تیم جوانان بسیار بالاست و بازیکنان ما تشنه و آماده آغاز مسابقات هستند. هدف‌مان هم این است که با تمام قدرت به میدان برویم اما در این گروه کارمان بسیار سخت و باید قدم به قدم به سوی موفقیت پیش برویم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان در پایان گفت: تیم ما برای موفقیت نیاز به حمایت تماشاگران و رسانه‌ها دارد که امیدوارم در بازی فرد چهارشنبه با همکاری فدراسیون فوتبال و آموزش و پرورش شرایط حضور بیشتر تماشاگران در ورزشگاه فراهم شود و بتوانیم با حمایت آنها این مسابقات را با پیروزی برابر هندوستان آغاز کنیم.

تیم فوتبال جوانان ایران در نخستین دیدارش در مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ساعت 18:30 فردا چهارشنبه در ورزشگاه تختی برابر تیم هند به میدان می‌رود.