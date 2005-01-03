بايرن مونيخ به دنبال هواداران عرب مي گردد

به گزارش خبرنگار " مهر" كارل هاينس رومينيگه رئيس باشگاه بايرن در گفت و گو با سايت اختصاصي باشگاه بايرن مونيخ اظهار داشت: ما در سال 2005 در كشور ژاپن اردو خواهيم زد چراكه بر اين باوريم امسال، سال آلمان در اين كشوراست.

رومينيگه درادامه افزود: ما فقط طي 10 روز باقي مانده به آغاز مسابقات فصل آينده فرصت خواهيم داشت در اين تورها شركت كنيم.

اولي هوينس مديرباشگاه هم در ارتباط با حضور بايرن مونيخ در دوبي تصريح كرد: استراتژي ما از حضور در اين منطقه، جذب هواداران فوتبال دردنياي عرب و كلا آسيا است.

تيم فوتبال بايرن مونيخ در تاريخ 21 ژانويه درچارچوب مسابقات بوندس ليگا ميزبان تيم هامبورگ خواهد بود و نخستين بازي دور برگشت رقابت ها را مقابل اين تيم به انجام خواهد رساند.