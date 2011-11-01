به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به شکایت شهرداری تهران از سفارت انگلیس افزود: کمیسیون ماده 7 با قدرت اولین رای خود را مبنی جریمه 500 میلیون تومانی صادر کرد.

وی ادامه داد: سازمان فضای سبز شهر تهران و معاونت خدمات شهری و کمیسیون عمران شورا پس از گزارشات مردمی در خصوص تخریب درختان در باغ قلهک به سرعت پرونده را بررسی و پس از بازدیدی که از باغ قلهک داشتند متوجه شدند تعداد 310 اصله درخت قطع شده است.

چمران تصریح کرد: نظرات کارشناسی به موقع صادر شد و پرونده به قوه قضائیه رفت و امیدواریم هرچه زودتر برخورد مناسب و قانونی در این رابطه انجام ود.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: برخی عنوان می کنند این باغ بخشی از سفارت انگلیس است و بخشی از آن کشور محسوب می شود اما مردم کشور ما نیز نمی توانند آزادانه درختان خانه خود را قطع کنند. برای شورای شهر فرقی نمی کند پیرزنی تنها یا سفارت انگلیس باشد، باید مطابق قانون رفتار شود و اگر عامدانه این تخریبها صورت گرفته باشد باغ به نفع شهر تهران مصادره می شود.

احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه این شکایات با گزارشات مردمی آغاز شده است، گفت: بهتر است کمیسیون تخصصی نقشه های هوایی و بررسیهای کارشناسانه را نیز در صحن شورا ارائه کنند.