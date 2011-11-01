کاله مازندران در اندیشه ثبت پنجمین پیروزی لیگ برتر والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله مازندران و مناطق نفت خیز جنوب از هفته پنجم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور از ساعت 17 فردا چهارشنبه در سالن ورزشی پیامبراعظم (ص) آمل به مصاف هم می روند.



تیم کاله که تا پایان هفته چهارم این مسابقات با کسب چهار پیروزی متوالی، خود را در جمع تیم های بالای جدول حفظ کرده، سعی دارد در خانه، با کسب پیروزی با اختلاف زیاد فاصله امتیازی خود را با دیگر تیمهای جدول کاهش دهد.



کاله در چهار دیدار گذشته خود، در سه دیدار با نتاییج مشابه سه بر دو برابر تیمهای شهرداری تبریز، هاوش گنبد و پیکان تهران و یک پیروزی سه بر یک برابر میزان خراسان رضوی در مشهد کسب کرده و به لحاظ امتیازی در مکان چهارم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارد.

تیم کاله، یکشنبه هفته جاری در مشهد، تیم میزان خراسان رضوی را در هفته چهارم این مسابقات شکست داد و در خانه با روحیه ای مناسب به مصاف تیم جنوبی می رود.



کاله مازندران در جدول رده بندی و تا پایان هفته چهارم این مسابقات پس از تیمهای گیتی پسند اصفهان و سایپا البرز و تیم پیکان تهران، با کسب 9 امتیاز در مکان چهارم قرار دارد.



در آن سوی میدان، مناطق نفت خیزجنوب در حالی که میزبان تیم هاوش گنبد بود به علت لغو پرواز تیم گنبدی به اهواز، دیدار دو تیم برگزار نشد، اما این تیم درهفته سوم شکست را در کارنامه خود تجربه کرد و با کسب تنها یک امتیاز در جدول 14 تیمی این مسابقات با کسب فقط یک امتیاز در مکان دوازدهم قرار دارد.



درهر صورت باید مشاهده کرد، تفکرات بهروزعطایی، سرمربی موفق کاله مازندران در برابر کادر فنی تیم تازه لیگ برتری مناطق نفت خیز جنوب چه نتیجه ای را در آمل رقم خواهد زد.



البته تیم کاله مازندران به لطف هواداران خود در آمل به نظر نمی رسد کار مشکلی را با تیم جوان شده مناطق نفت خیز داشته باشد.

با این حال سالن با منتظر بود، سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل که گنجایش حدود دو هزار تماشاچی را دارد که علاقمندان والیبال دوست آملی در پایان چه آماری از حضور خود در این سالن ثبت خواهند کرد.



تیم کاله تنها نماینده مازندران در مسابقات این فصل لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور است.