طرح رهروان شهید فهمیده در کنار سواحل دریای عمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خدارحم سارانی صبح سه شنبه اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانش‌ آموزی و تجدید میثاق با آرمان‌ های شهدای دانش‌ آموز به ویژه شهید محمد حسین فهمیده، طرح بزرگ رهروان شهید فهمیده با شرکت بیش از دو هزار و 500 نفر از دانش‌ آموزان بسیجی برادر در کنار سواحل دریای شهرستان چابهار و کنارک اجرا شد.

سارانی گفت: این برنامه با شعار دانش ‌آموز بسیجی قرآن و معنویت، با همت سازمان بسیج دانش‌ آموزی شهرستان چابهار، مناطق آموزش و پرورش شهرستان‌ های چابهار و کنارک و نیروی دریایی سپاه برگزار شد.

وی افزود: این برنامه با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده ساز جامعه و تقویت روحیه ایثار و شجاعت در بین نسل جوان برگزار شد.