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۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

سرهنگ سارانی:

طرح رهروان شهید فهمیده در کنار سواحل دریای عمان برگزار شد

طرح رهروان شهید فهمیده در کنار سواحل دریای عمان برگزار شد

چابهار - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: در کنار سواحل دریای عمان، طرح رهروان شهید فهمیده ویژه دانش ‌آموزان پسر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خدارحم سارانی صبح سه شنبه اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانش‌ آموزی و تجدید میثاق با آرمان‌ های شهدای دانش‌ آموز به ویژه شهید محمد حسین فهمیده، طرح بزرگ رهروان شهید فهمیده با شرکت بیش از دو هزار و 500 نفر از دانش‌ آموزان بسیجی برادر در کنار سواحل دریای شهرستان چابهار و کنارک اجرا شد.

سارانی گفت: این برنامه با شعار دانش ‌آموز بسیجی قرآن و معنویت، با همت سازمان بسیج دانش‌ آموزی شهرستان چابهار، مناطق آموزش و پرورش شهرستان‌ های چابهار و کنارک و نیروی دریایی سپاه برگزار شد.

وی افزود: این برنامه با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده ساز جامعه و تقویت روحیه ایثار و شجاعت در بین نسل جوان برگزار شد.

کد مطلب 1449423

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