به گزارش خبرگزاری مهر، فوگتس در گفتگو با روزنامه آلمانی فرانکفورتر گفت: برای تمدید قراردادم شرایطی را در نظر دارم که مطمئنم فدراسیون فوتبال آذربایجان آنها را قبول نمی کند، بنابراین تصمیم گرفته‌ام در پایان سالجاری این کشور را ترک کنم.

قرارداد سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال آلمان با فدراسیون فوتبال آذربایجان در پایان سال 2011 به اتمام می رسد.

فوگتس با تیم ملی آذربایجان در مجموع 40 بازی هشت پیروزی و 10 تساوی کسب کرد و نتوانست این تیم را به مرحله نهایی رقابت‌های یورو 2012 که تابستان آینده در لهستان و اوکراین برگزار می شود، برساند.

این مربی 65 ساله که سابقه مربیگری تیم ملی اسکاتلند، نیجریه و کویت را نیز در کارنامه خود دارد اعلام کرد در حال حاضر دو پیشنهاد بسیار خوب برای قبول هدایت دو تیم ملی مختلف دارد.