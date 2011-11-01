به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به حرکت شجاعانه خلبان هوشنگ شهبازی که از سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری جلوگیری کرده بود، گفت: باید فعالیتهای شهروندان شجاع و با تجربه را ارج نهاد اما متاسفانه حجم بسیاری از اخبار ما را ارائه فعالیتهای مسئولان تشکیل می دهد که مشخص نیست این آمارها درست می گویند یا غلط اما نسبت به رشادتهای شجاعانه افراد که از یک فاجعه انسانی جلوگیری کرد، می گذریم.

وی ادامه داد: در حوادث هوایی معمولا مقصر ردیف اول خلبان است و بارها این نکته که عامل انسانی سبب سقوط هوایی شده را تکرار می کنند اما یک بار که هوش انسانی و توانمندی خلبان سبب حفظ آبروی ملی و نجات دهها تن شده است هیچگونه تشویقی انجام نمی شود.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در ادامه اعلام آمادگی کرد در یکی از جلسات شورا از این خلبان توانمند تهرانی تقدیر و تشکر شود.