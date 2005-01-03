تيم ما روز به روز بهتر مي شود // شك نكنيد به جام جهاني صعود مي كنيم

دايي نخستين گل ملي خود را درسال 1994 مقابل چين تايپه به ثمررساند وامروز چشم به رقابتهاي جام جهاني 2006 آلمان دارد. فيفا ورلد كاپ مصاحبه اي را بااو انجام داده كه ازنظرمي گذرانيد:

* شما درحال حاضرطي133 ديدارملي، 102 گل به ثمررسانده ايد واولين بازيكني هستيد كه ازمرز100 گل گذشته ايد. پوشكاش ازمجارستان 84 گله است وپله 77 گله. اين آماردرارتباط با ديدارهاي مرحله مقدماتي جام جهاني، چه معنايي پيدا مي كند؟

- صادقانه بايد بگويم دراين ارتباط چيزي نمي دانم، جزاينكه دراين سالها فوتبال بخشي اززندگي من بوده وگلزني برايم دردرجه اول اهميت قرارداشته است. هميشه سعي داشته ام تا آنجا كه در توان دارم براي كشوروباشگاهم گلزني كنم. اما يك چيزي است كه من درمورد آن اطمينان كامل دارم، 102 گل پايان كارنيست. اميدوارم تا قبل ازحضوردرجام جهاني 2006 آلمان،120 گل بزنم.

* رسيدن به جام جهاني براي توچه معنايي دارد؟

- جام جهاني بدون شك روياي هرفوتباليست است. طي10سال گذشته، من به سختي تلاش كرده ام تا كشورم را به مسابقات جام جهاني برسانم. ما درراه صعود به جام جهاني 1994 آمريكا شكست خورديم، اما به جام جهاني 1998 فرانسه راه پيدا كرديم. ضمن اينكه بازماندن ازصعود به جام جهاني 2002 كره وژاپن براي ما تلخي بسياري به همراه داشت.

* درباره اينكه آقاي گل تاريخ فوتبال جهان هستي چه احساسي داري؟

- اگرراستش را بخواهيد من يك بازيكن معمولي هستم. گل زدن شغل من است. ما تيم خوبي داريم وهمواره حمايت شده ايم.

يكي ازدلايلي كه من توانسته ام طي اين سالها اين همه گل بزنم، همين است. 102گل متعلق به من نيست، بلكه متعلق به تيم، مربي وهمچنين هواداران است.

* در35 سالگي رازموفقيت شما طي يك دهه بازي فوتبال چه بوده است؟

- بازي فوتبال، حرفه من است. من عقيده دارم شما بايد همواره هركاري را به بهترين نحوممكن انجام دهيد. دراين10 سال من هرگزازتمرين وفرا گرفتن مهارتهاي فوتبال غافل نبوده ام. من يك زندگي ساده دارم وسعي مي كنم همه چيزرا آسان بگيرم.

بسياري ازمسائل زندگي را فداي فوتبال كرده ام وهمواره كارم را به بهترين شيوه انجام داده وذهن خود را برروي فوتبال متمركزكرده ام.

* اما مطمئنا علي دايي هم بايد روزي كفشها را بياويزد. فكرمي كنيد علي كريمي، وحيد هاشميان ومهدي مهدوي كيا بتوانند بعنوان جانشينت توانايي خود را ثابت كنند؟

- آنها بازيكنان با استعدادي هستند. ضمن اينكه جوانان ديگري درراهند. من فقط بازيكني هستم كه سخت تلاش كرده ام وچنانچه آنها هم سخت تلاش كنند چه بسا از من هم بهترشوند.

* شما درحال حاضربه مرحله پاياني رقابتهاي مقدمات جام جهاني راه پيدا كرده ايد. اما دراين راه سختيهاي فراواني متحمل شديد وبعنوان مثال مقابل اردن درتهران تن به شكست يك برصفرداديد. چطورتوانستيد ازشكست براي خود پل پيروزي بسازيد؟

- آن شكست خانگي قابل انتظارنبود. ما درآن بازي موقعيتهاي گل فراواني داشتيم و حريف، تنها ازروي يكي ازاشتباهات خط دفاعي ما به گل رسيد. به اعتقاد من، ما تيم برترميدان بوديم.

* شما نقش كليدي درپيروزي2 برصفرمقابل اردن دربازي برگشت داشتيد. چطور توانستيد زيرآن فشارسنگين، تيمتان را به سوي پيروزي رهبري كنيد؟

- باخت مقابل اردن، كاررا به ميزان زيادي برما سخت كرد، البته درسهاي فراواني ازآن شكست گرفتيم وآن، اين بود كه 90 دقيقه كامل بربازي تمركزداشته باشيم. ما همواره به خودمان اطمينان داشتيم ودراين ديداربا صبروحوصله توانستيم به يكي از پيروزيهاي مهم خود دست پيدا كنيم.

* تيم ايران درمرحله پاياني مسابقات مقدمات جام جهاني با ژاپن همگروه شده است. شما درجام ملتهاي آسيا با اين تيم به تساوي بدون گل رسيديد. آيا ديداربا اين تيم باعث نگراني شما مي شود؟

- درآن بازي ما تيم برترميدان بوديم وچندين موقعيت گلزني ايجاد كرديم، اما با بدشانسي به گل دست نيافتيم. درحال حاضرزمان عوض شده وبايد بگويم ژاپني ها نيز بازيكنان طرازبالايي دارد، اما ما هم تيم خوبي داريم وروزبه روزبهتر وبهترمي شويم ومي توانيم با هرقيمتي به مقابله برخيزيم.

* تيم ايران به لحاظ تهاجمي تيم مقتدري است، اما به لحاظ دفاعي انتقاد به آن وارد است. آيا شما با اين انتقادات موافقيد؟

- فكرمي كنم درحال حاضروضعيت دفاعي تيم ما ارتقاء پيدا كرده؛ بازيكنان ما طي اين سالها درسهاي فراواني فرا گرفته اند. تيم ما تفكري هجومي دارد ومعمولا تيمهايي با اين طرزتفكر، درعقب زمين با مشكلاتي مواجه هستند. اما اكنون مي دانيم چگونه با اين مساله روبروشويم.

* بحرين با شكست 3 بريك ايران در مرحله مقدمات جام جهاني 2002، خاطرات تلخي را براي شما به ياد گذاشت. هرچند كه ايران درنيمه نهايي جام ملتها ازاين تيم انتقام گرفت، درمورد بازي مجدد با بحرين چه نظري داريد؟

- بايد به اندازه كافي دراين ديدارصبورباشيم وبا خونسردي به كارمان ادامه دهيم. بحرين تيم خوبي است، اما چنانچه خوب بازي بكنيم، اين تيم را شكست مي دهيم. ما آنها را دراولين ديدارملاقات مي كنيم واين برايمان ازاهميت زيادي برخورداراست. كليد موفقيت اين است كه برروي هرديدارتمركزداشته باشيم.

* كره شمالي يك حريف نا آشناست وشما بايد براي بازي با اين تيم به شرق دور سفركنيد. به عقيده شما، آيا اين مسابقه دشوارخواهد بود؟

- حريفان ما پيچيدگي دارند و نمي توان درباره آنها به حدس وگمان متوسل شد. ما دو باربا آنها درمرحله مقدمات جام ملتهاي آسيا درسال 2004 روبروشديم وهردوبازي را هم با پيروزي پشت سرگذاشتيم. 3 بريك درپيونگ يانگ بازي را برديم و3 بر صفردرتهران با اين حال، اين پيروزيها آسان به دست نيامد.