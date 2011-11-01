به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی سقائیان‌نژاد با بیان اینکه بر‌اساس نظرات کارشناسان و مشاوران، مسیر احداث خیابان‌های جدید در بافت‌های فرسوده به دلیل بناهای تاریخی متعدد، منحنی‌دار و پیچ‌دار می‌شود، بیان داشت: مسیر مستقیمی برای این خیابان‌ها در نظر نگرفته‌ایم.

وی گت: مدیریت شهری به اجبار به دلایل میراثی در محدوده خانه‌های تاریخی در عرض گذرگاه‌ها تجدید نظر می‌کند.

شهردار اصفهان با بیان اینکه پیچ‌هایی که در مسیر گذر ایجاد می‌شود مطابق بر اصول شهرسازی است، ادامه داد: حتی این معابر را می‌توان در کشورهای تاریخی چون اسپانیا مشاهده کرد.

وی با اشاره به اینکه در شهرهای تاریخی کشور از جمله نیاسر کاشان خیابان‌های پیچ‌دار جدیدی احداث شده است، اظهار داشت: در شهرهای جدید خیابان‌ها به اصطلاح به صورت کارد و پنیری ساخته می‌شود.

سقاییان‌نژاد با بیان اینکه مجبور هستیم در خیابان‌های جدید در مناطق مرکزی شهر برای حفظ و حراست از بافت‌های تاریخی که طی قرن‌ها شکل گرفته از روش مستقیم استفاده نکنیم، اضافه کرد: شهرداری با توجه به وجود بناهای تاریخی در مسیر خیابان‌های جدید در بافت‌های فرسوده و تاریخی اصول شهرسازی را در احداث آن رعایت می‌کند.