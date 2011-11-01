هادی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه دو نفر از دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان آثار خود را در رشته های سنتی به نمایش گذاشته اند.

این مسئول محل برگزاری نمایشگاه را خانه صنایع ‌دستی کرمان اعلام کرد و ابراز داشت: هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از هنرمندان و بالابردن سطح کمی و کیفی تولیدات است.

وی گفت: این نمایشگاه از هفت آبان ماه آغاز به کار کرده است و تا 12 آبان ماه به فعالیت خود ادامه می دهد.

ایرانمش یادآور شد: هنرمندان برای نمایش آثار خود در خانه صنایع دستی کرمان هزینه ای را پرداخت نمی کنند.

این مسئول بیان داشت: استان کرمان دارای پتانسیل های بالایی در حوزه صنایع دستی است به طوریکه مجموعه ای کامل از هنرهای دستی را شامل می شود.



