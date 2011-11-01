به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش از مسابقه بین‌الملل، سه پویانمایی خارجی با 6 پویانمایی ایرانی رقابت می‌کنند. نمایش 6 پویانمایی بلند ایرانی در جشنواره فیلم کودک اتفاق خجسته‌ای است که نشان از پیشرفت این حوزه دارد و سینمای انیمیشن ایران با تولید این آثار نشان داده که از قابلیت رقابت در عرصه بین الملل برخوردار است، به همین دلیل این آثار در بخش بین الملل به نمایش در می‌آید.

انیمیشن‌های کوکی از جمهوری چک، مرغی در جنگل از کره جنوبی، صداهای کوچک از کلمبیا آثار خارجی این بخش از جشنواره فیلم کودک هستند.

پویانمایی بلند ایرانی "سرزمین خواب" علی لطفی، "پیشول و میشول" نوروز عباسی، "پسر دریا" رامین راهبر و علیرضا عین القضاتی، "قلب سیمرغ" وحید نصیریان و"بطری جادویی" حمیدرضا صالحی در این بخش از جشنواره حضور دارند.

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 23 تا 27 آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار می‌شود.