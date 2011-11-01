به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر دانشگاههای منطقه هشت کشور ظهر سه شنبه در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

در این جشنواره که کارشناسان روابط عمومی دانشگاههای گیلان، مازندران، سمنان، گلستان، قزوین، عباسعلی آل بویه رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و جمعی از دانشجویان حضور داشتند بیانیه هیئت داوران قرائت شد.

در این بیانیه که توسط حمید احدی قرائت شد ضمن اشاره به ضعفها و نقص ها و نیز آسیب های روابط عمومی ها گفته شد: در بخش فعالیت ویژه، خلاقیت، نوآوری ها امتیازی به روابط عمومی ها داده نشد و علیرغم تلاش روابط عموی منطقه هشت کشور برنامه مداری و تفکر راهبردی و درک مسائل ارتباطی از طریق تحقیق علمی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد برقراری ارتباط چند سویه سازمانی احساس می شود.

احدی یادآورشد: در بخش ارتباط با رسانه ها یکی از نقص ها عدم بهره گیری از فنون تحلیلی و تولید مقالات و گزارشهای ژورنالیستی، مشارکت در ساخت برنامه های طنز تلویزیونی، عدم استفاده از بروشورهای تخصصی، کتب و نشریات غنی، عدم بهره گیری از ارتباطات نوین و نداشتن تقویم مناسبت ها و برنامه زمانبندی شده، از دیگر کمبودهای مشاهده شده در فعالیت روابط عمومی هاست.

در بیانیه هیئت داوران همچنین لزوم بهره گیری روابط عمومی ها از ارتباطات الکترونیکی، پخش اخبار و تولید محتوای غنی و ایجاد فایل های متنوع توصیه شده است.

در پایان نظر هیئت داوران بدین شرح اعلام شد: در بخش اطلاع رسانی دانشگاه مازندران، در تبلیغات و انتشارات دانشگاه های سمنان و دامغان، در بخش روابط عمومی الکترونیک دانشگاه علوم انسانی و منابع طبیعی ساری، در بخش نظارت و برنامه ریزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صاحب رتبه برتر شدند.

همچنین در بخش توانمند سازی و آموزش دانشگاه بین الملی امام خمینی(ره) قزوین توانست رتبه برتر را از آن خود کند.

در مستند سازی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در بخش پژوهش و افکارسنجی در روابط عمومی ها هم دانشگاه مازندران لوح برتر گرفت.

در قسمت مراسم و مناسبتها دانشگاه های گیلان و مازندران، در ایده های نو در روابط عمومی ها، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و در بخش ویژه هم دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین صاحب رتبه برتر شد و لوح و تندیس جشنواره را دریافت کرد.

در این مراسم از تعدادی از رسانه های فعال در حوزه دانشگاهها نیز تجلیل شد.