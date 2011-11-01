نخستین مسابقه "ورک شاپ" قربان تا غدیر در زاهدان برگزار می شود

عباس دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستین مسابقه ورک شاپ قربان تا غدیر به همت انجمن هنرهای تجسمی زاهدان از 21 تا 22 آبان ماه در سه رشته نقاشی، نقاشی خط و تصویرسازی در مجتمع فرهنگی و هنری زاهدان برگزار می شود.

وی گفت: از جمله اهداف برگزاری این مسابقه ارتقا سطح کیفی هنر در زاهدان، ایجاد یک رقابت سالم و ایجاد حس خلاقیت و نوآوری در بین هنرمندان است.

وی با بیان اینکه 30 نفر برگزیده در مسابقه ورک شاپ قربان تا غدیر شرکت می کنند، افزود: یک هفته قبل از برگزاری مسابقه یک دوره آموزشی با استادی احمد بوستانی برگزار می شود و هنرمندانی که آثار فاخر داشته باشند مورد تائید قرار می گیرند که از سوی استاد مربوطه برای حضور در مسابقه معرفی می شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: ثبت نام به موقع و شرکت در دوره آموزشی از جمله معیارهای شرکت در مسابقه ورک شاپ است.

وی با بیان اینکه در هر رشته 10 نفر حق شرکت در این مسابقه را دارند، گفت: در هر رشته به دو نفر جوایزی اهدا می شود.