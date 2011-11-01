به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیگر شور و حال وصف ناپذیر کودکان و نوجوانان را بخشی از تاثیرات جشنواره فیلم کودک در زمان برگزاری دانست و افزود: جشنواره فرصت مناسبی برای تبادل نظر بین نسل جوان با هنرمندان سینمای کشور است. در واقع این رویداد باعث می شود تا بخشی از جوانان مستعد زمینه ای برای حضور در سینمای کشور فراهم کنند.

وی افزود: چنین رویدادهای باعث می شود تا زمینه شناخت استعدادهای جدید در عرصه سینما فراهم شود. گاهی مواقع برخی از افراد مستعد به دلیل نبود شرایط مناسب، امکان ظهور نمی یابند و به نوعی هدر می روند و با عدم تحقق رویاهای خود دچار سرخوردگی و یاس و ناامیدی می شوند. اما جشنواره ها به ویژه جشنواره های معتبری چون کودک و فجر می تواند مفری برایی رهایی جوانان از سرخوردگی و ارتباط با بدنه اصلی سینمای کشور باشد.



سلطانی برگزاری جشنواره را فرصت مغتنمی برای مخاطبان شهرستانی دانست و افزود: ما در این استان هنرمندان جوانی داریم که می توانند منشاء تولید آثاری ارزشمند در سینمای کشور شوند اما چند سال اخیر راهی برای نفوذ در معادلات و روابط سینمای کشور نداشتند و بازگشت جشنواره فیلم کودک به اصفهان می تواند زمینه ساز معرفی هنرمندان خوبی به سینمای کشور شود.



این هنرمند درباره برگزاری مراسم بزرگداشت در جشنواره فیلم کودک، تصریح کرد: قدردانی از هر کسی که در حوزه هنر فعالیت می کند به نوعی ارج نهادن به هنر کشور و اهمیت دادن به جامعه هنری است. هنرمندان تمامی عرصه به ویژه سینما نیازمند حمایت و دیده شدن هستند تا انگیزه فعالیت در آنها افزایش یابد.

