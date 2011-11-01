به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره استانی «گلدسته‌های سپید» تهران، عصر دوشنبه 9 آبان با حضور و مشارکت مسئولین ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، حوزه هنری استان تهران، اداره ارشاد مرکز ری، کانون فرهنگی و هنری مسجد جامع المهدی(عج)، در فرهنگسرای ولاء برگزار شد و در این برنامه از 9 هنرمند برگزیده تقدیر شد.

برگزیدگان این دوره از جشنواره در استان تهران، از میان آثاری در بخش‌های نثر ادبی، شعر و داستان‌نویسی در موضوعات آزاد دینی، آئینی و انقلابی با تاکید بر موضوع اهل بیت (ع)، فضایل اخلاقی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، اماکن و مناسک دینی انتخاب شدند.

در بخش نثر ادبی، با اعلام رای داوران سوادبه مهیجی و در بخش داستان نویسی، محمد رضا پیرهادی به عنوان نفر اول برگزیده معرفی و تقدیر شدند. محمد جواد شاهمرادی، سارا جلوداریان و علی سلیمانی هم به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم بخش شعر معرفی شدند.

سیداحمد حسینی، صابر قدیمی، مطهره عباسیان، مریم فرخی و ریحانه مزارلو نیز با انتخاب هیات داوران، به عنوان برگزیدگان شعر آئینی و انقلابی معرفی و تقدیر شدند.