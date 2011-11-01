حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد حسینی که از غرفه مهر در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها بازدید می‌کرد، درباره برنامه‌های شورای فرهنگی شرکت بهره‌برداری مترو تهران، گفت: این شورا پس از حضور مهندس قلی‌ها در سمت مدیر عامل بهره برداری مترو تهران شکل گرفت و برنامه‌های فرهنگی ویژه ‌ی برای آن تدارک دیده شده است.

وی افزود: مدیران قبلی مترو معتقد بودند که کار مترو فقط مسافرکشی است و الزامی به اجرای برنامه های فرهنگی ندارد. در حالیکه همه ما می‌دانیم هیچ دستگاهی در تهران و ایران به اندازه مترو کار جابجایی بخش عمده‌ای از افراد جامعه که از قشرهای مختلف هستنند انجام نمی‌دهد.

به گفته حسینی، مترو روزانه بیش از 2 میلیون نفر افراد از طیف‌های مختلف جامعه را جابجا می‌کند که 50 درصد از آنان را جوانان تشکیل می‌دهند و از این میزان 28 درصد دانشجو هستند.

رئیس شورای فرهنگی مترو تهران اضافه کرد: حتی بسیاری از سفرای خارجی برای جابجایی از این وسیله استفاده می کنند و به دلیل همین مسائل است که ما مترو را به عنوان یک شهر زیرزمینی تعریف کرده ایم.

حسینی در ادامه به استقرار طلاب در ایستگاه‌های مترو در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: نقاط ضعف و قوت این طرح بررسی شده و به زودی موج جدیدی از آن همزمان با دهه ولایت و مقارن با عیدغدیر کلید زده می‌شود.

به گفته وی در این طرح که عنوان آن «زندگی بهشتی» است یک کتابچه رایگان به تمامی استفاده‌کنندگان از مترو تهران داده می‌شود که در آن به بسیاری از سئوالات شرعی پاسخ داده شده است.

رئیس شورای فرهنگی مترو تهران همچنین از اجرای طرح «محدثه» در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این طرح 50 تن از طلبه‌های خانم به سئوالات شرعی بانوان استفاده‌کننده از مترو پاسخ می دهند. ماهمچنین ایستگاه ولیعصر مترو تهران را از این پس به عنوان نمایشگاه دائمی کتاب مورد استفاده قرار می‌دهیم.