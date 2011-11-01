به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام آمده است: درگذشت عالم فرزانه، مرحوم مغفور حضرت آیت‌الله حاج عباسعلی عمید زنجانی که عمری طولانی را در خدمت به اسلام و مسلمین و مذهب حقه اهل بیت(علیهم السلام) و حوزه‌های علمیه دینی سپری و طلاب و فضلای برجسته‌ای را تقدیم دین مبین اسلام نمود، ثلمه‌ای است جبران ناپذیر.



در ادامه این پیام آمده است: این عالم ربانی، عمر شریف خود را در راه کسب علوم دینی و ترویج و گسترش معارف و فرهنگ اسلامی در حوزه و دانشگاه سپری نمود و بدون شک آثار این فاضل فرهیخته در عرصه اندیشه و دین، همچون نگینی درخشان باقی خواهد ماند.



حوزه‌های علمیه خواهران این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نماید و برای آن عالم فرهیخته علو درجات از خداوند منان مسئلت دارد.

