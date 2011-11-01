به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ستاری صبح امروز در اولین جلسه ستاد انتخابات شهرستان پیشوا که با حضور مسئولان کمیته ها در فرمانداری این منطقه برگزار شد، افزود: فرمانداری این شهرستان قانون مداری، رعایت اصل بی طرفی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: محوری ترین نگاه ما به انتخابات، متأثر از نگاه ولی امر مسلمین در دو مقوله قانون مداری و اصل بی طرفی و تلاش برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های آراست.

نماینده عالی دولت در شهرستان پیشوا افزود: مجلس شورای اسلامی از ارکان اساسی نظام است و انتخاب افراد اصلح برای ورود به مجلس شورای اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی بیان کرد: انتخابات یک حرکت ملی است و تمام دستگاههای اجرایی باید برای برگزاری هر چه بهتر آن با یکدیگر تعامل داشته باشند.

ستاری ادامه داد: فرمانداری شهرستان پیشوا با تمام وجود از آرای مردم صیانت کرده و از تمام امکانات خود برای برگزاری انتخاباتی با حضور حداکثری مردم استفاده می کند.

وی یادآور شد: مردم با حضور به موقع خود در صحنه علاقه خود به آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی را نشان خواهند داد.