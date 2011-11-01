به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای غنایی خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته شده نامه ای از طرف مقامات آمریکایی برای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده جزئیات این نامه چیست؟ گفت: یادداشتی از آمریکا دریافت کرده ایم که در آن مطالب متناقضی مطرح شده است.

وی افزود: در این یادداشت از طرفی مسائل بی پایه و اساسی مطرح شده و از طرف دیگر اظهار علاقه شده که بنشینیم و صحبت کنیم.

صالحی اضافه کرد: چیز مهمی نیست پاسخ آن داده شد.