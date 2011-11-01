به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون موافقت نامه ها و مطالعات بسیاری از پروژه های دور سوم سفر هیئت دولت به استان انجام شده و پروژه ها روند اجرایی خود را آغاز کرده اند.

وی بیان کرد: مصوبات دور سوم سفر به استان171مورد با اعتبار یک هزار و 394میلیارد تومان بوده که تاکنون 11مورد از آنها اقدام شده و 160مورد نیز در دست اقدام و پیگیری است.

حبیبی یادآور شد: مجموع مصوبات سه دور گذشته سفرهیئت دولت به این استان 542 مصوبه با اعتباری افزون بر دوهزار و 256 میلیارد تومان بوده است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد افزود: بیش از یک هزار میلیارد تومان نیز میزان تسهیلات مصوب در این سه دور سفر هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

وی اظهار داشت: از مجموع این تعداد مصوبات در سه سفر هیئت دولت به این استان تاکنون، 295 مورد از آنها اقدام شده و247 مورد نیز در دست اقدام است.

حبیبی بیان داشت: رویکرد اصلی سفر دور چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان بررسی و پیگیری روند اجرایی وآخرین وضعیت 542مصوبه سفرهای سه دور گذشته خواهد بود.

وی افزود: تمامی شرایط و تدابیر لازم برای استقبال از سفر چهارم هیئت دولت به کهگیلویه وبویراحمد فراهم شده است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: جلسات و هماهنگی های ضروری از سوی استاندار، مجمع نمایندگان و مدیران اجرایی در دستگاه های مختلف استان با اعضای هیئت دولت نیز انجام شده است.