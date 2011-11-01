به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به فعالیتهای برخی از نهادها در خصوص جلوگیری شورا از ظرفیتهای قانونی خود گفت: از زمانی که شوراها توانسته اند اقتدار و جدیت خود را در زمینه حل مشکلات مردم نشان دهند برخی که خود را در رقابت با شورا می بینند تلاش کردند در مقابل فعالیتهای شورا بایستند که مصادیق آن نیز بسیار است به اعتقاد آنها شورا وصله ناجور این نظام مدیریتی است.

وی ادامه داد: با وجود این رویه چندان به استمرار این شورا امیدوار نیستم. در گذشته هنگامی که شوراها شکل گرفت فضای کارشناسانه ای بین شورا و فرمانداری برقرار بود اما کم کم از این فضا دور شده ایم.

خادم با بیان اینکه فشارهایی که از سوی دولت برای کنترل شوراها توسط فرمانداری اعمال می شود دلیل دور شدن از فضاهای کارشناسی و قانونی است، گفت: دولتها همیشه از مشکلات مردم عقب هستند و برای پر کردن این عقب افتادگی برای شوراها مشکل ایجاد می کنند.

وی افزود: سرعت رشد مشکلات مردم بسیار است و شوراها نیز به خوبی توانسته اند با همان سرعت این مشکلات را پیگیری کنند که این موضوع سبب ناراحتی دولت شده است.

خادم ادامه داد: بخشی از مخالفتهای فرمانداری با شورا جنبه سیاسی دارد و در واقع می خواهد شورا پای خود را بیش از گلیمش دراز نکند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه هر کسی که عهده دار مسئولیت فرمانداری تهران باشد ناگزیر به چنین برخوردهایی است گفت: فرمانداری تهران به خاطر تعاملهایی که با دولت و شهرداری دارد همیشه در فشار است که شورا باید مهار شود.

وی ادامه داد: هنگامی که مصوبه ای را در شورا به نتیجه می رسانیم خودمان می دانیم کدام بخش مورد اعتراض قرار می گیرد که این نشان دهنده دور شدن از فضای کارشناسی میان شورا و فرمانداری است.

خادم با اشاره به مصوبه فاضلاب تهران گفت: مصوبه ای که برای اجرایی شدنش نیم قرن زمان لازم بود بر اساس برنامه ریزیهای ما به 15 تا 10 سال رسید اما حتی این پیشنهاد شورا به وزارت نیرو نیز 7 ماه به دلیل اعتراض فرمانداری به تاخیر افتاد.

حمزه شکیب نیز در این رابطه گفت: اعتراضهای فرمانداری باید با دقت و نگاه کارشناسی عنوان شود.

وی اعتراض فرمانداری به مصوبه استفاده از فضاهای زیرسطحی و طرح دوفوریتی ممانعت از تخریب یک پارک را مصادیق اعتراضات غیر کارشناسی فرمانداری دانست.

رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه آنقدرها که خادم از آینده شورا ناامید است من ناامید نیستم گفت: معتقدم چرخ زمان به عقب بر نمی گردد همانطور که پینوشه در شیلی کودتا کرد اما دوباره فضای شیلی به شکل اول در آمد شوراها نیز قابل تعطیلی نیست. اگر کم لطفی در این زمینه وجود دارد به دلیل بی توجهی به شوراها نیست و خوشبختانه مسئولان رده بالای کشور به جایگاهها شوراها واقف هستند و روز به روز همکاری دستگاههای دولتی با شوراها بیشتر می شود زیرا به جایگاه شوراها پی برده اند.

احمد مسجد جامعی نیز تفاوت قانون اساسی فعلی با قانون اساسی گذشته را توجه به شوراها دانست و گفت: بر اساس اصل 103 قانون اساسی شورای عالی استانها همطراز مجلس است و برای حمایت از شوراها باید بازگشتی به قانون اساسی داشته باشیم.

وی با اشاره به مشکلات حریم تهران از فرمانداری خواست از فجایع زیست محیطی، اجتماعی و... که در حریم تهران رخ می دهد جلوگیری کنند.

چمران نیز در این رابطه اضافه کرد: حریم شهر تهران باید سه تا 5 برابر مساحت شهر باشد در غیر این صورت مردم شهر دچار مشکلات بسیاری می شوند فرمانداری و شهرداری اقدامات خوبی در منطقه مرتضی گرد کرده اند که باید ادامه پیدا کند.

مرتضی طلایی نیز در این رابطه پیشنهاد کرد شورای سه نفره ای از شورا با فرمانداری در تعامل باشد تا مشکلات کمتری در خصوص مصوبات به وجود آید.

وی ادامه داد: شورا 700 مصوبه تاکنون داشته که اگر قرار بود تعاملی بین فرمانداری و شورا وجود نداشته باشد باید چندین دوره از عمر شورا می گذشت.

طلایی ادامه داد: مصوبه شهروند نمونه زودتر در فرمانداری به نتیجه برسد.

محسن نایبی، فرماندار تهران در پاسخ به اعتراضات اعضای شورای شهر گفت: فرمانداری تاکنون به ساماندهی دکلهای مخابراتی و افزایش کرایه اتوبوسها اعتراض کرده است که در خصوص ساماندهی دکلها ما نظرات کارشناسی بسیاری داریم و افزایش کرایه ها نیز بر خلاف تاکید وزیر کشور بوده است.

وی در خصوص انتخاب شهروند نمونه گفت: این موضوعات بسیار حساس است و ممکن است فردی انتخاب شود که دارای پرونده قضایی باشد.

نایبی در خصوص اعتراض برخی از اعضای شورای شهر در رابطه با مصوبه فاضلاب شهر تهران گفت: بر اساس این مصوبه از میدان انقلاب به پایین مردم باید یک نرخ برای حق انشعاب دهند و بالای میدان انقلاب هزینه دیگری برای حق انشعاب به شرکت آبفا دهند که این به اعتقاد ما خلاف قانون است.

وی تاکید کرد: در تمام موارد مورد اعتراض فرمانداری به مصوبات شورای شهر تناقضات قانونی وجود داشته و در صورتی که پیش از این اعلام می شد به کدام موارد اعتراض وجود دارد تمامی مستندات قانونی به شورا آورده می شد.