به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی‌بیگی با اشاره به مصوبات سفر سال گذشته رهبری به قم اظهار داشت: پیرو سفر مقام معظم رهبری به استان قم، 6 میلیارد تومان اعتبار برای بخش دام و طیور استان تخصیص یافت.



وی ادامه داد: از میزان اعتبار تخصیص یافته، سه میلیارد تومان برای بحث تکمیل مجتمع‌های دامشهر و لبن در نظر گرفته شده است که این دو مجتمع مصوبه سفر مقام معظم رهبری به استان قم در سال 74 بود.



علی بیگی یادآور شد: طی سفر معظم له در سال 74 به قم، احداث این دو مجتمع آغاز و تامین اعتبار شد.



وی ابراز داشت: سه میلیارد تومان برای تکمیل و دیوارکشی در سال گذشته تخصیص داده شد و یک میلیارد تومان اعتبار در خصوص تامین آب این مجتمع‌ها و دیگر مجتمع‌ها در نظر گرفته شده است.



احداث کشتارگاه صنعتی یکی از نیازهای قم است



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم تصریح کرد: دو میلیارد تومان نیز برای بحث احداث کشتارگاه صنعتی قم که یکی از موارد موردنیاز در استان است، در نظر گرفته شده است.



وی گفت: با توجه به میزان تولید گوشت قرمز در استان، نیاز به یک کشتارگاه صنعتی و اتوماتیک بود که پیرو سفر رهبری این موضوع محقق شد و بحث عملیات اجرایی کشتارگاه شش ماه پیش آغاز شد.



علی‌بیگی یادآور شد: بیشترین دامی که از استان قم به صورت زنده خارج می‌شود، در آینده مورد کشتار قرار می‌گیرد و به صورت فرآوری شده به استان‌های دیگر صادر می‌شود.

