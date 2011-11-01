به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای غنایی خود در پاسخ به سئوالی در رابطه با برنامه خود برای سفر به لیبی گفت: ما از ابتدای قیام مردم لیبی با مردم و انقلابیون در تماس بوده ایم اما ضرورتی نداشت که اعلام کنیم که البته مظلوم واقع شدیم.

وی با تاکید بر اینکه در آینده ای نزدیک عازم لیبی خواهد شد گفت: در این سفر پیروزی مردم لیبی را تبریک خواهیم گفت. اخیرا نخست وزیر لیبی انتخاب شده و در سفر به این کشور با مسئولان صحبت خواهیم کرد و آمادگی ایران برای ارائه تجارب خود را عنوان می کنیم.

صالحی در پاسخ به سئوالی در رابطه با مکاتبات خود با همتایانش در خصوص ادعاهای جدید آمریکا علیه ایران گفت: نامه های متعددی به همتایان و نهادهای بین المللی نوشتم که در آن به صورت حقوقی آخرین سناریوی آمریکا مورد اشاره قرار گرفته و موضوع بازی اخیر آمریکا از دو منظور قابل بررسی است.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: یک بحث موضوعات سیاسی و بحث دیگر حقوقی است که بحث سیاسی راه خود را دارد و گروهها و نهادها موضع گیری لازم را کرده اند اما این موضوع جنبه حقوقی هم دارد و ما نخواهیم گذاشت در مجرای حقوقی ، آمریکا دسیسه خود را پیش ببرد که آنها این را دنبال می کنند و از نظر حقوقی بسیج شده ایم تا مسئله را دنبال کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با وضعیت سایت فردو گفت: در خصوص فردو بهتر است از مسئولان سازمان انرژی اتمی سئوال کنید سایت فردو برنامه اش به خوبی پیش می رود و در رابطه با تولید 20 درصد نیز قرار است بخش مربوط به آن در فردو مستقر شود و سانتریفیوژهای پیشرفته نیز به شکل زنجیره های 10 یا 20 تایی یا هر شکلی که تصمیم بگیرند در آنجا مستقر می شود.

صالحی در پاسخ به سئوالی در رابطه با حضور ایران در اجلاس استانبول نیز گفت: ما برای شرکت در این اجلاس دعوت شده ایم اما نظراتی در رابطه با بیانیه پایانی اجلاس داشتیم که با رایزنی های صورت گرفته بخش عمده ای از نظرات در بیانیه منظور شده و بنا به توصیه رئیس جمهور قرار شده بنده در این اجلاس شرکت کنم و امیدوارم فردا در اجلاس حضور داشته باشم.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: افغانستان موضوع مهمی است و موقعیت خاصی دارد. ما به عنوان همسایگان خواهان ثبات و امنیت صلح هستیم و هر تلاشی که در جامعه بین المللی برای تحقق این امر صورت بگیرد با آن همراهی می کنیم اما این هوشیاری که باید به سوءاستفاده بدخواهان توجه شود را هم داریم.

وی افزود: ما با این هدف و نیت در اجلاس استانبول شرکت می کنیم و امیدواریم نتایج این اجلاس در جهت منافع افغانستان باشد.

صالحی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با نتایج سفرش به قطر و عراق گفت: ما در این سفر دو موضوع را دنبال می کردیم . یکی بحث امنیت منطقه بود که امنیت منطقه جمعی از تفکیک ناپذیر است و کشورهای منطقه باید در رابطه با دسیسه های بدخواهان و دشمنان که نمی خواهند کشورها در منطقه به هم نزدیک شوند هوشیار باشند و ما در این سفر این موضوع را توجه دادیم.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه کشورهای منطقه می توانند با همراهی هم امنیت را تامین کنند گفت: ما می توانیم صلح و ثبات را با همکاری یکدیگر محقق کنیم.