100 خیر فعال در بقاع متبرکه اصفهان مورد تجلیل می شوند

حجت‌الاسلام محمد قدوسی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمک‌های مردم در راستای ساماندهی وضهیت امامزاده‌ها اظهار داشت: عمران و آبادانی تمام این اماکن با کمک‌ها و نذورات مردم انجام می‌شود و هر ساله نذورات بسیاری در سطح امامزاده‌های موجود در سطح استان جمع‌آوری می‌شود.

وی به جذب گردشگران با استفاده از ظرفیت‌های موجود در اماکن مذهبی اشاره کرد و افزود: تبدیل امامزاده‌ها و بقاع متبرکه اصفهان به قطب گردشگری مذهبی کشور از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره است و این موضوع تا دو سال آتی تحقق می‌یابد.

رئیس اداره بقاع و اماکن متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه این اماکن بهترین مکان برای اجرای برنامه‌های فرهنگی هستند، تصریح کرد: مسئولان باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در این اماکن نهاد وقف را میان مردم زنده کنند و در راستای ترویج و فرهنگ‌سازی این نهاد بزرگ اسلامی در سطح جامعه گام بردارند.

وی به اصفهان به عنوان شهر گنبد‌های فیروزه‌ای اشاره کرد و ادامه داد: امامزاده‌ها و بقاع متبرکه بسیاری در سراسر استان وجود دارد و پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی از ظرفیت‌های مذهبی و معنوی بسیاری برخوردار است.

قدوسی‌پور با اشاره به کمک‌های مردم در سطح امامزاده‌های موجود در سطح استان تاکید کرد: برخی از خیران با کمک‌های خود به صورت شاخص و ویژه در راستای عمران و آبادانی این اماکن گام برمی‌دارند و مسئولان باید با تجلیل از این افراد مردم را به سوی فعالیت در این اماکن تشویق کنند.

وی اضافه کرد: تجلیل از 100 نفر از خیران فعال در امامزاده‌ها و بقاع متبرکه موجود در سطح استان تا پایان سال جاری صورت می‌گیرد.

رئیس اداره بقاع و اماکن متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به نقش مردم در زمینه احیا و باز‌سازی بقاع متبرکه بیان داشت: 90 درصد از فعالیتهای عمرانی در این اماکن با استفاده از کمکهای مردمی انجام می‌شود و احیا و بازسازی اماکن مذهبی بدون کمک‌های مردمی تحقق نمی‌یابد.