انتشار هزار و پانصدمین کتاب سمت/ بازبینی سالانه کتابهای علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر احمد احمدی رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی (سمت) روز سه شنبه 10آبان به مناسبت انتشار هزار و پانصدمین کتاب سازمان اظهار داشت: مراسم رونمایی از کتاب تصحیح و شرح منطق الطیر نوشته تقی پورنامداریان و محمودعابدی روز 18 آبان ماه با عنوان هزار و پانصدمین کتاب منتشر شده از سوی این سازمان برگزار می شود، چند سال پیش نیز مراسم مشابهی برای برگزاری هزارمین عنوان کتاب منتشره برگزار شد.

وی با اشاره به مسئولیت عظیمی که برعهده سازمان سمت قرار دارد گفت: درحال حاضر 350 عنوان کتاب در مراحل مختلف کار قرار دارند که به زودی منتشر می شوند. به طور کلی می توان گفت سازمان سمت تا کنون 1850 تا 1900 عنوان کتاب منتشر کرده و یا درحال انتشار آن است که در عرصه علوم انسانی خدمتی بزرگ محسوب می شود.

حجت الاسلام احمدی با اشاره مسئله تحول در علوم انسانی گفت: بسیاری از فراد این روزها از تحول علوم انسانی صحبت می کنند که البته کار خوبی است اما حقیقت این است که علوم انسانی همیشه باید دچار تحول شود. کار در علوم انسانی دشوار است. مرحوم میرزای شیرازی نوشته هایش را شبها کنار شط می شست چرا که فکر می کرد فردا ممکن است فکر بهتری داشته باشد.

دکتر احمدی تأکید کرد: تغییر و تحول در علوم غیر انسانی نیز ضروری است ، در این 30 سال کارهای بسیاری انجام داده ایم. در دوره قبل از انقلاب که من در مقاطع مختلف تحصیل کردم ارائه درسها و شیوه تدریس و عدم پیوند اجزا با یکدیگر خاطرات بسیار منفی در ذهنم باقی گذاشته است اما با تمام کارهای انجام شده باید گفت که این آخر کار نیست باید بتواند هراز چند گاهی در آن دگرگونی ایجاد کرد.

رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی تصریح کرد: من از تمام آثار منتشر شده در سمت حمایت می کنم، همه کتابها را مورد به مورد دیده ام اما باز هم می گویم که این کتابها کامل نیستند و باید تغییر کنند، هرساله حدود 40 عنوان کتاب مورد تجدید نظر قرار می گیرند. اگر این سازمان تشکیل نمی شد متن درسی در دانشگاه ها هنوز هم تکه پاره هایی بود که هر استادی از کتابهای مختلف در کلاس عرضه می کرد اما امروز دانشجو می تواند براساس کتاب سمت درباره محتوای درس خود مدعی باشد.

حجت الاسلام احمد احمدی با اشاره به اینکه تمام مشکلات به علوم انسانی باز نمی گردد و تنها برخی از علوم انسانی چون سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، حقوق، اقتصاد و تعلیم و تربیت باید تغییر کند گفت: بدیهی است که علومی مثل علوم باستان شناسی و جغرافیا و تربیت بدنی بی تغییر باقی می ماند.

وی همچنین گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی که شورای تحول علوم انسانی را به ریاست دکتر حداد عادل تشکیل داده است تصمیم گرفته کارگروه های تشکیل شده در وزارت علوم را با این شورا ادغام کند و پس از بررسی، نتایج کار را به وزارت علوم ابلاغ کند.

وی تأکید کرد که باید مشخص شود مراد از اسلامی بودن چیست، فیزیک اسلامی و منطق اسلامی چه تعریفی دارد. منطق نوعی ابزار بوده که ارسطو آن را ابداع کرده و همانطور که خود گفته پیش از وی نیز وجود داشته است، چگونه می توان ابزاری چون منطق را اسلامی کرد.

دکتر محمد رضا سعیدی مدیر اجرایی سازمان سمت نیز با اشاره به این که گردونه کتابهای سمت در حال حرکت است و در این مجموعه کتابهایی را مدنظر قرار گرفتیم که به ارزشهای دینی و ملی توجه کرده باشد. این کتاب تصحیح و شرح منطق الطیر در چاپ اول با شمارگان 1000 نسخه منتشر شده و تجدید چاپ می شود.

وی در رابطه با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و سازمان سمت اظهار داشت: طی جلسات مشترکی که با دانشگاه جامع علمی کاربردی داشتیم قرار شد ، سازمان سمت برای تولید کتابها از کلیه واحدهای این دانشگاه که توان علمی و ظرفیت داشته باشند خواست این دانشگاه را یاری کند.

دکتر سعیدی گفت: سالانه 100 تا 130 عنوان کتاب در موضوعات مختلف به این مجموعه اضافه می شود و تا کنون کتابهایی از سمت به زبانهای عربی، روسی، کره ای، انگلیسی و آذری برای تدریس در دانشگاه های خارج از کشور ترجمه شده است.

دکتر حسین هاجری معاون پژوهشی سازمان سمت نیز اظهار داشت: شاید برخی ناشران تعداد کتابهای بیشتری منتشر کرده باشند اما این 1500 عنوان کتاب علمی و دانشگاهی بود که این امر در کشور بی نظیر است و حاصل تلاش 25 ساله این سازمان است.

وی با اشاره به این که چند اصل در این کتابها رعایت شده گفت: وجه علمی این کتابها همواهر در نظر بوده است، اعتبار علمی در انتشار این کتابها اصل بوده است. سمت هیچ گاه دچار افراط گراییهای جناحی، فکری و سیاسی نبوده و همواره به دنبال بهترین مؤلفان بوده است، مؤلفانی که سالها در رشته مورد نظر تدریس کرده اند.

وی افزود: ارزیابیهای دقیقی درباره این کتابها انجام و تلاش شده از جدیدترین دستاوردهای علمی در مراکز دانشگاهی استفاده شود. پیوند بین این دستاوردهای جدید و مسائل بومی که از خواستهای شورای انقلاب فرهنگی بوده همواره در کتابهای سمت رعایت شده است. همچنین حفظ حریم آموزه های دینی، باورهای ملی و حساسیتهای قومی، اخلاقی و اجتماعی همواره مدنظر بوده و هرگز این مسائل مورد تعرض قرار نگرفته اند. عرضه به موقع این کتابها با قیمت مناسب برای مخاطب دانشگاهی و عرضه نثر علمی و روان و بی غلط به جامعه دانشگاهی از جمله موضوعات مورد تأکید است.