عبدالرحیم حزینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در دنیا اظهار داشت: سرطان در تمام دنیا افزایش یافته و این موضوع تنها به کشور ایران اختصاص ندارد.

وی به اهمیت کنترل و پیشگیری از این بیماری مزمن اشاره کرد و افزود: سرطان به عنوان یکی از بیماری‌های صعب‌العلاج محسوب می‌شود که این معضل اجتماعی از تاریخ باستان با انسان‌ها همراه بوده است.

متخصص طب تسکینی در اصفهان با اشاره به اینکه افزایش سن، انسان‌ها را در معرض این بیماری قرار می‌دهد، تصریح کرد: 65 درصد از سرطان‌ها در سنین بالای 65 سال بروز پیدا می‌کند و افزایش سن یکی از مهم‌ترین دلایل رشد این بیماری مزمن در دنیا محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته تعداد بیماران سرطانی در سال‌های آینده افزایش پیدا می‌کند و طی 10 سال آینده جمعیت 12 میلیونی بیماران سرطانی موجود در دنیا به 20 میلیون نفر می‌رسد.

حزینی با بیان اینکه طب تسکینی در راستای درمان این بیماری نقش موثری دارد، تاکید کرد: در حال حاضر نخستین مرکز طب تسکینی در درمانگاه امام رضا (ع) واقع در بیمارستان سید‌الشهدا اصفهان راه اندازی شده است.

وی به نتایج حاصل از استفاده از این طب در درمان بیماری‌ها اشاره کرد و ادامه داد: طب تسکینی عوارض جانبی بسیاری از بیماری‌ها را کاهش می‌دهد و این طب در کنار سایر تخصص‌ها به بیماران ارائه می‌شود.

متخصص طب تسکینی در اصفهان با اشاره به اینکه خیران باید متخصصان طب تسکینی را همراهی کنند، بیان داشت: اجرای مناسب این طب بدون کمک خیران و انجمن‌های مردم نهاد امکان‌پذیر نیست و در حال حاضر این مرکز با کمک خیریه آلاء راه‌اندازی شده است.