به گزارش خبرنگار مهر، حسین شمس روز سه شنبه در نشست خبری مسئولان فدراسیون ورزش‌‎های ناشنوایان با نمایندگان رسانه‌ها حضور پیدا کرد و در ارتباط با تیم فوتسال ناشنوایان که از 24 مهرماه در مسابقات جهانی سوئد حضور پیدا خواهد کرد، توضیحاتی را ارائه کرد.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران گفت: زمانی که به فدراسیون ناشنوایان ملحق شدم متوجه شدم که چقدر اینها مظلوم واقع شده‌اند. جامعه رسانه‌ای باید به گونه‌ای فعالیت کند که مردم و جامعه نسبت به نتایج ناشنویان حساس شوند.

وی افزود: ما پس از اینکه به عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های آسایی دست پیدا کردیم برای نخستین بار مجوز حضور در مسابقات جهانی را به دست آوردیم. در این دوره از رقابت‌های جهانی تیم‌های برزیل، ایتالیا، اوکراین و روسیه حضور دارند که سردمداران ورزش و به ویژه فوتسال هستند و این امر به رقابت‌های جهانی اعتبار می بخشد.

شمس گفت: تیم فوتسال ناشنوایان برای حضور در این رقابت‌ها 6 مرحله اردو را پشت سر گذاشته است و من جا دارد از مسئولان فدراسیون به دلیل اینکه تمامی خواسته‌های ما را اجابت کرده‌اند، تشکر کنم. آخرین اردوی ما هم از امروز سه شنبه آغاز شده و تا 24 آبان که زمان اعزام به سوئد است، ادامه خواهد داشت.

مدیر تیم فوتسال ناشنوایان گفت: برای حضور در رقابت‌های سوئد بازی‌های تدارکاتی فراوانی انجام داده‌ایم و در این دیدارها هرگز به دنبال کسب نتیجه نبودیم. تیم فوتسال ناشنوایان در حال حاضر در آمادگی خوبی به سر می برد و حتی توانستیم تیم گیتی پسند، صدرنشین لیگ فوتسال ایران را با نتیجه تساوی 5 بر 5 متوقف کنیم که نتیجه بسیار دلگرم کننده‌ای به حساب می آید، البته ملی پوشان گیتی پسند در این دیدار حضور نداشتند.

شمس در پایان گفت: علی پروین همیشه می گوید اگر منچ هم بازی می کنید به دنبال قهرمانی باشید و اگرچه بلندپروازانه است اما باید بگویم برای قهرمانی به سوئد می رویم. تیم ما به احتمال فراوان در گروه خود اول می شود و با تایلند به عنوان تیم دوم گروه مقابل دیدار می کند. می خواهیم با حضور در فینال، قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کنیم.