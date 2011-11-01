به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد روزبهانی ظهر سه شنبه در همایش اعضای ستادهای حفاظت اجتماعی در گرگان افزود: با هدف ارتباط با تشکل هایی که با مجموعه مرتبط هستند بانک اطلاعاتی تاسیس شود.

وی ادامه داد: تبیین شرح وظایف اعضا یا سازمان ها در کارگروه متناسب با وظایف و جایگاه قانونی خودشان اولین اولویت این برنامه است.

وی تشکیل کمیته تخصصی اطلاع رسانی و حضور سه نماینده منتخب تشکل های غیر دولتی را ضروری دانست و گفت: این نماینده منتخب شامل نخبگان، تشکل های مذهبی و بهزیستی است.

هسته های تخصصی حفاظت اجتماعی در کشور تشکیل می شود

مدیر کل ارتباطات و نهادهای مدنی ومردمی ستاد حفاظت اجتماعی کشوراز تشکیل هسته های تخصصی حفاظت اجتماعی در کشورخبر داد و افزود: استان ها با شناسایی گروه ها و تشکل های تاثیر گذار نسبت به تشکیل هسته های تخصصی حفاظت اجتماعی اقدام کنند.

وی اظهار داشت: این هسته ها در بخش های نخبگان، حقوقدانان، خدمات اجتماعی و فرهنگی تشکیل می شود.

روزبهانی تصریح کرد: این هسته ها در حوزه های تخصصی به عنوان اتاق فکر ستادهای حفاظت اجتماعی با تحلیل شرایط اجتماعی، یک الگوی سالم، کاربردی وموثر برای بهبود و توسعه جامعه ارائه می کنند.

وی با بیان اینکه سال آینده سال کیفی سازی کارکردها در ستادهای حفاظت اجتماعی کشور است، از تعریف دوره های آموزشی برای اعضاء ستادها در کشور خبر داد و گفت: با برگزاری این دوره های آموزشی اعضاء با علوم روز آشنا می شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان نیز گفت: از سال 83 تا کنون سه هزار و 80 نفر در قالب 338 هسته در گلستان ساماندهی شده اند که توانسته اند ارتباط نزدیکی با دستگاه قضایی برقرار کنند.

حسین شعبانی افزود:پیشگیری از وقوع جرم وناهنجاری های اجتماعی، صیانت جامعه از مجرمان و کمک به استقرر عدالت از اهداف تشکیل این هسته ها در محلات و نقاط مختلف شهر ها است.