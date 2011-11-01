جشنواره هنر و رسانه ابتکاری نوین در عرصه روزنامه نگاری کرمان است

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این جشنواره با هدف پویاتر شدن و رشد هنر در جامعه برگزار می شود، افزود: افزایش کیفیت اطلاع رسانی در حوزه هنر، آشنایی هر چه بیشتر با فنون کار با رسانه، سنجش توانایی های فعالان هنر در عرصه رسانه، تقویت روزنامه نگاری تخصصی و همچنین افزایش سطح علمی شرکت کنندگان از جمله دیگر اهداف این جشنواره است.

وی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا پایان آذرماه جاری است اظهار داشت: آثار باید دریکی از قالب های گزارش، مصاحبه، یادداشت، مقاله، خبر، تیتر، کاریکاتور و عکس ارایه شوند.

سالاری گفت: محتوای هر یک از قالب ها هم باید مرتبط با یکی از رشته های هنری باشد.

رئیس حوزه هنری کرمان بیان داشت: تاریخ برگزاری اختتامیه و معرفی آثار برتر بهمن ماه سال جاری است.

وی تصریح کرد: کلیه روزنامه نگاران شاغل و آزاد استان کرمان که در مطبوعات محلی، خبرگزاری ها و نمایندگی روزنامه های سراسری در کرمان فعالیت می کنند می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

سالاری بیان داشت: تنها آثاری در مسابقه شرکت داده خواهد شد که از ابتدای آبان ماه 88 تا پایان مهرماه 90 در یکی از نشریات استان کرمان و یا ضمیمه نشریات سراسری که مربوط به استان کرمان است به چاپ رسیده باشد.

سالاری ادامه داد: صرف درج اثر در سایت خبرگزاری برای شرکت در این جشنواره کافی نیست.

