به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاشت مین از سوی سوریه در مرزهای این کشور با لبنان که مقام های دمشق آن را تائید کرده اند از سوی شاهدان عینی در نقاط مرزی نیز مورد تائید قرار گرفته است.

این اقدام در راستای ممانعت از قاچاق تسلیحات به درون سوریه اتخاذ شده است.

سوریه معتقد است که مخالفین این کشور از تسلیحاتی که از مرزهای لبنان و اردن وارد این کشور می شوند تغذیه می شوند و ممانعت از ورود این تسلیحات با استفاده از مین گذاری در مرزها می تواند سبب کاهش تنش ها در داخل شود.

در همین راستا پلیس لبنان، ارتش سوریه را متهم به ربودن چهار مخالف دمشق از خاک لبنان کرده است.